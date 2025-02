Kritikken fra «hennes egne» overrasket Lundby: – Mener timingen er god

Det var i et innlegg på NRKs nettsider nylig at den tidligere hoppdronningen kastet ut en solid brannfakkel relatert til vektfokuset i idretten hun inntil i 2023 var aktiv i.

I kronikken skrev Lundby blant annet at hoppsporten nå er «så syk at halve feltet bør diskes». Poenget var at sjansen for å vinne hopprenn fortsatt er størst dersom du er svært lett, og at utøverne finner omveier rundt de reglene som skal forhindre vektpress.

Lundby mener det må regelendringer til, et utspill som ikke overraskende skapte debatt. På spørsmål fra NTB om hva slags reaksjoner hun har fått, svarer 30-åringen med et smil:

– Jeg har fått stort sett veldig bra tilbakemeldinger, bortsett fra i hoppmiljøet, egentlig.

Positive reaksjoner

– Hva slags negative reaksjoner har du fått derfra?

– Jeg har sett bare det som har stått i media. Eirin (Kvandal) og Halvor (Egner Granerud) syntes ikke det var noen god idé, og de tyske hopperne syntes vel også det var noe tøv, svarer hoppdronningen.

Dagens vektregelverk i hoppsporten er knyttet opp mot utøvernes BMI (kroppsmasseindeks). Denne verdien påvirker enkelt sagt blant annet hvor lange ski enn utøver kan hoppe med.

Lundby mener at uansett hvordan man snur og vender på det, vil det å presse vekten nedover gi uomtvistelige fordeler. Mange som har respondert på NRK-innlegget synes å stille seg bak 30-åringens syn.

– De positive tilbakemeldingene har kommet fra folk flest som synes det høres fornuftig ut. Det er ikke fasiten, men det er viktig å se på hvordan vi kan gjøre hoppsporten attraktiv for flere framover, sier Lundby til NTB.

Overrasket

Hun står støtt i kritikken hun fremførte, selv om den skapte en del furore.

– Sånn det er nå, er det en klar fordel å være veldig lett i hoppsporten. Sånn er det. Mitt ønske er at man i framtiden kan ha litt ulik kroppsform, og at det likevel skal være mulig å ta et gull eller en verdenscupseier, sier Lundby.

– Er du overrasket over at hoppmiljøet ikke kom deg litt i møte og var mer positive til tankene dine?

– Ja, litt overrasket er jeg over det. De hevder at det handler litt om timingen og sånne ting, men jeg mener timingen for en sånn diskusjon er god. Så jeg er litt overrasket over at de ikke ønsker se på løsninger som kan gjøre ting enklere for flere. Det tror jeg at hadde kommet sporten til gode på sikt.

I et intervju med NTB sa Halvor Egner Granerud at han mener Lundby «tråkket litt til for å skape et poeng eller en overskrift, men at det faller litt sammen på sin egen urimelighet». Han mener regelgrepet Lundby tok til orde for ikke vil fungere i praksis.

Tynte det for langt

– Reflekterte du over disse tingene også som aktiv, Lundby?

– Litt mer etter at jeg var ferdig. Da får man ting litt i et annet perspektiv og tenker at «sånn burde det ikke være». Det er også enklere å mene litt når man får ting på avstand, svarer Lundby – men er rask med å legge til:

– Jeg var jo inne på det mens jeg var aktiv også. Det var helt klart en grunn til at jeg selv fikk utfordringer etter hvert. Jeg hadde tynte det for langt, og det er kanskje sånne ting man ikke tenker på når man er 18 år. Det gjorde heller ikke jeg, men jeg fikk definitivt litt å tenke på etter hvert.

Lundby tok i 2018 OL-gull i normalbakken i Sør-Korea. 30-åringen kan vise til i alt ti VM-medaljer, og hun står med to gull. Etter karriereslutt har hun blant annet jobbet som TV-ekspert.

I desember 2023 kunngjorde 30-åringen at karrieren var over. Det kom etter en lang periode med helseutfordringer, og hun hadde ingen konkurransehopp den sesongen.

