Skistad fra mareritt til medalje: – Var usikre på om det kom til bli skirenn i det hele tatt

Hun maktet ikke å gjøre noe med Jonna Sundling på sprinten i Granåsen i Trondheim, men karrierens første seniormedalje var ingen selvfølge tidligere i sesongen.

Skistad fikk en brokete start på vinteren etter en mageoperasjon, og det var først på nyåret at det begynte å løsne.

– Jeg er så imponert over henne og måten hun har jobbet seg gjennom all motgangen på. Og jeg er imponert over at hun klarer å levere på det nivået etter det hun har vært igjennom, sier Skistads trener Lage Sofienlund til NTB og fortsetter:

– Vi satt jo før jul og var usikre på om det ble skirenn i vinter i det hele tatt. Det at hun kan klare å få til dette, gjør meg til en stolt trener.

Clash of the Titans

Skistad tok seg enkelt til finalen. Der ga hun en stund Sundling kamp, men ble til slutt parkert. Konnerud-jenta stivnet, men reddet inn sølvet.

– Hun får ut så mye av seg selv. Jonna Sundling er på et så høyt nivå, så dette var en «Clash of the Titans», sier Sofienlund og legger til:

– Det er jo fantastisk å få være med på en anledning som et VM på hjemmebane.

Han mener eleven leverte en finale som var «outstanding» (fantastisk) og tett på perfekt.

På veien mot mesterskapet i Trondheim har Skistad og trener Sofienlund tatt tøffe valg. Etter å ha gått kun ett verdenscuprenn før jul ble det for alvor fart på konkurransesesongen med NM på Gåsbu i januar.

Deretter har Skistad kommet i gradvis bedre og bedre form. VM-generalprøven i Falun nylig endte med tredjeplass.

Kommer til å bli stolt

Skistad ble nummer fem på sprinten i Planica for to år siden. I etterkant har hun blitt en av verdens sterkeste sprintere. Sofienlund sier Skistad med tid vil sette pris på sølvmedaljen.

– Jeg tror hun har følelsen av å ha tapt kampen. Men så tror jeg man kjenner på en følelse av å være stolt over det man fikk til.

Lotta Udnes Weng var sjanseløs og endte sist i finalen på sjetteplass. Julie Myhre røk ut i semifinalen, mens Mathilde Myhrvold røk ut i kvartfinalen.

Les også: Her er fullt VM-program, dag for dag

Kommentar: VM på ski er ikke hva det en gang var (+)

---

Fakta

Dette er langrennsløperen Kristine Stavås Skistad:

Alder: 26 år (født 8. februar 1999)

Klubb: Konnerud

Spesialøvelse: Sprint

VM: 1 sølv (2025)

Verdenscupen: 11 enkeltseirer

Junior-VM: 2 gull (2019) og 1 sølv (2018)

NM: 5 seniorgull

En del av elitelandslaget for første gang fra inneværende sesong

Aktuell: Tok sølvet på VM-sprinten i Granåsen torsdag. Det var hennes første mesterskapsmedalje som senior.

---