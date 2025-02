Kombinertdronningen etter mange fall og skader: – Jeg er glad for at jeg er på beina

Flere norske hoppere og kombinertutøvere har skadet seg i bakken og fått lange opphold på sidelinjen den siste tiden. Et par utlendinger har også vært uheldig med fall og skader.

Hagen falt selv fra verdenscupseieren i Otepää i Estland 7. februar, men slapp unna med skrekken og var tilbake med seier dagen etter.

– Jeg er glad for at jeg er på beina og kan konkurrere. Det er synd med Mari (Leinan Lund) og Cindy (Haasch). Jeg prøver å nyte at jeg har mulighet til å konkurrere i VM på hjemmebane, sa Hagen da hun snakket med NTB under tirsdagens pressetreff på det norske løperhotellet Scandic Lerkendal.

De norske hopperne Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth er også ute av VM med langtidsskader etter fall.

Redd?

– Var du redd for at VM skulle ryke etter fallet ditt i Otepää?

– Nei, men selvfølgelig så rekker du å tenke litt. Jeg merket egentlig at det ikke hadde skjedd noe, men uansett så blir man stresset, sjokket og satt ut, for det er ikke så ofte man faller. Det skjer nesten aldri det lenger. Ikke på trening heller.

– Går sånt ut over selvtillit, eller bare reiser man seg opp og prøver på ny?

– Det gjorde ikke det. Jeg tenkte bare at det hadde vært fett om jeg vant i morgen igjen. Jeg liker en utfordring, og det var bare å tøffe seg opp igjen, sier 24-åringen som har vunnet nesten rubbel og bit av verdenscuprenn denne sesongen.

For ordens skyld tar vi med at hun vant i Estland dagen etter fallet. Det må man si vitner om en psyke litt ut over det jevne.

Slik virket det under pressetreffet to dager før hun skal konkurrere for første gang i VM også. Ida Marie Hagen håndterte utenlandsk presse på perfekt engelsk og virket alt annet enn stresset selv om hun i likhet med mange andre norske utøvere gikk med munnbind på seg.

Ida Marie Hagen var sindig, blid, imøtekommende og rolig gjennom hele seansen.

Badeland

Da var det i grunnen bare å kjøre på med noe som kunne få opp blodomløpet.

– Det blir et press på deg nå. Du er klart best i verden, og så er det VM på hjemmebane?

– Ja, men jeg skal bare gjøre det jeg kan, og så vet man at mesterskap ofte er annerledes. Det er to konkurranser og små marginer i kombinert, men jeg har alltid lyst til å vinne. Jeg vil heller være i denne situasjonen, at jeg er favoritt, enn at jeg hadde vært mellom ti og 15 i verden.

– Du er ofte topp tre i hopp, og i langrenn er du klart best. Det må føles betryggende før et VM på hjemmebane?

– Ja. Det har vært kult å se at den jobben jeg har gjort sammen med trenerne har gitt utslag. Jeg merker at det er lettere å stole på det jeg gjør og at det har gitt resultater i bakken.

– Du vet at du tar igjen 20-25 sekunder i løypa omtrent uansett?

– Nja. Jeg håper at det blir ordentlig badeland i løypene. Det vil gagne meg.

– Du vil ha det tyngst mulig og er ikke redd for værmeldinger som sier varme og kanskje til og med regn?

– Ja. Det vil jeg egentlig. Da får jeg ut det meste av meg. Og det skjer med mye folk i løypa og fullt av liv. Det blir helt konge.

