Graabak vraket til lagkonkurransen i kombinert: – Tok det som en mann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter sportssjef Ivar Stuan overfor NTB. De fire samme utøverne var med på laget som vant gull for to år siden.

Uttaket av Oftebro betyr at Jørgen Graabak er vraket. Han fikk oppkjøringen til VM-sesongen ødelagt av skader, men har gjort en stor jobb for å komme i form til verdensmesterskapet.

– Det var et kjempekrevende uttak. Graabak lovet å gjøre det vanskelig for oss, og det gjorde han. Det vanskeligste du gjør som sportssjef er å ringe de beste vennene dine og si at det ble stang ut også denne gangen, sier Stuan.

Graabak ble også vraket for to år siden.

– Han tok det som en mann. Jørgen er tøff som juling. Samtidig er det klart han hadde ønsket å delta for Norge i morgen. Nå er han reserve, og det er surt for ham, sier Stuan.

– Jeg håper han bruker denne energien til å komme seg opp i ringene til lørdagen. Da er det kompaktkonkuranse, og der kan han være med i medaljejakten. Han må prøve å se det positivt, legger han til.

Gyda Westvold Hansen tok torsdag sølv på kvinnenes fellesstart. Ida Marie Hagen har vunnet åtte av tolv verdenscuprenn denne sesongen, men hun endte med 10.-plass sist av de fire norske på fellesstarten.

Stuan ble ikke skeptisk til Hagen med tanke på lagkonkurransen etter å ha sett henne torsdag.

– Hun var mest skeptisk selv. Hun trodde ikke hun skulle bli tatt ut. Nå har jeg sagt at jeg vil se en jente som virkelig klinker til. Kvalitetene til Ida tviler jeg aldri på, sier Stuan.

Riiber leder verdenscupen for menn, mens Oftebro er beste nordmann på femteplass.

Konkurransen avvikles med hopprenn 12.00 og langrennsstafett 16.05.

Les også: Sølv til Westvold Hansen: – Smaker bedre enn mine to gull