Casper Ruud trekker seg fra mexicansk turnering på grunn av magetrøbbel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skiller 351 plasser på verdensrankingen mellom Ruud på 5.-plass og Pacheco, som er nummer 356. På papiret lå det dermed godt til rette for avansement for nordmannen i åttedelsfinalen mot den unge mexicaneren.

I stedet måtte altså Ruud kaste inn håndkleet på grunn av magetrøbbel.

– Jeg beklager at jeg måtte trekke meg i kveld. Jeg hadde håpet å komme over mageproblemene som meldte seg i går og gjorde alt jeg kunne for å spille i kveld, helt til det siste, skriver det norske tennisesset på Instagram.

Dermed gikk Pacheco videre til kvartfinale i ATP500-turneringen på walkover. I forrige runde slo han ut australske Aleksandar Vukic, som er nummer 66 i verden.

– Jeg håper å komme sterkere tilbake om noen dager og her i Mexico til neste år. Takk for nå Acapulco, sier Ruud.

Det neste for nordmannen er storturneringen (ATP1000) Indian Wells i mars. Deretter følger Miami Open (ATP1000).

Les også: Casper Ruud forbi første hinder på ATP-touren i Mexico