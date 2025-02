Tre dødballmål hjalp United til seier over Ipswich med ti mann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Harry Maguire ble matchvinner da han nikket inn 3-2-målet på hjørnespark i det 47. minutt.

Det ble målrikt og underholdende for tilskuerne som trosset øsregnet på Old Trafford, men United-fansen fikk mye å gremme seg over i den første omgangen.

Før det var spilt fire minutter fikk det nedrykkstruede bortelaget ledelsen i gave. På et langt framspill rykket André Onana umotivert ut. Patrick Dorgu hadde kontroll på ballen, men løftet ikke blikket og slo et tilbakespill dit han trodde keeper var. Det ble et gjennomspill til Ipswich-spiller Jaden Philogene, som kunne spasere ballen i mål.

Rask vending

To dødballer fra Bruno Fernandes hjalp United å vende kampen. I det 23. minutt slo han et frispark hardt inn mot nærmeste stolpe. Rasmus Højlund jaget ballen, men den traff Ipswich-kaptein Sam Morsy og spratt i mål.

Tre minutter senere leverte Ipswich-keeper Alex Palmer to kjemperedninger etter et hjørnespark fra Bruno Fernandes. Først på Harry Maguires nikk og så på Diogo Dalots skudd på returen. Det ble ny retur, og den banket Matthijs de Ligt opp i nattaket.

I det 43. minutt taklet Dorgu med strakt bein og satte knottene midt på leggen til Omari Hutchinson. Etter VAR-titting ble det et velfortjent rødt kort. 20-åringen er den yngste som er utvist i Premier League på ti år.

Utlignet på overtid

Ipswich utnyttet overtallet allerede før pause. På overtid i omgangen skrudde Philogene ballen inn i målgården. Liam Delap jaget den i duell med de Ligt. Han sparket etter den og var kanskje så vidt borti den med leggen, men Philogene ble kreditert målet da Onana ble lurt og lot ballen gå inn i lengste hjørne.

Det så stygt ut for United ved pause, men en tredje dødball fra Bruno Fernandes ordnet ny ledelse i det 47. minutt. Maguire timet innløpet sitt perfekt og nikket hjørnesparket i mål.

Ipswich greide ikke å slå tilbake, og laget har fortsatt ikke vunnet en seriekamp i 2025.

I en annen kamp onsdag spilte Brentford og Everton 1-1. Yoane Wissa ga hjemmelaget ledelsen, men Jake O’Brien utlignet for Everton.

