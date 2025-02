Sørloth sørget for 4-4 mot Barcelona på overtid i cupdrama

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gjestene hadde 0-2 før det var spilt seks minutter, men Barcelona slo tilbake og ledet 4-2 før Marcos Llorente og Sørloth avsluttet kvelden med hver sin scoring.

Sørloth har gjort det til vane å score mot Barcelona, og den norske innbytteren satte foten på et halvveis ferdigscoret pasning fra Samuel Lino i tredje tilleggsminutt. Han har scoret i sine fem siste kamper mot storklubben.

Lino forfulgte en bakromspasning og slo inn foran mål, der Sørloth hadde timet sitt løp perfekt og unnlatt å gå i offside. På sidelinja gjorde Diego Simeone seiersdans.

– Vi gjorde en flott jobb i dag, men det er fortsatt 90 minutter igjen i semifinalen. Igjen fikk vi ypperlig hjelp fra innbytterne. Alle bidrar i dette laget, sa Julian Alvarez ifølge Marca.

Sørloth ble byttet inn for Antoine Griezmann i det 68. minutt, og allerede fire minutter senere sendte han ballen i mål, men Llorente var offside i forspillet, og målet ble annullert. Likevel skulle Sørloth få juble til slutt på Montjuïc.

Sjokkstart

Julian Alvarez ga gjestene fra hovedstaden ledelsen i første minutt, og han regisserte kontringen som ga 0-2 ved Antoine Griezmann fem minutter senere.

Først tok Atlético en kort corner, og Griezmann fikk ballen tilbake. På innlegget vant Clément Lenglet i lufta, og ved lengste stolpe beinet Alvarez ballen i mål.

Så brøt Alvarez en Barcelona-pasning dypt på egen halvdel, skrudde på turboen og dro opp en kontring. Griezmann tok også et tungt løp og fikk ballen i rett øyeblikk så han kunne gjøre 0-2.

Barcelona fant veien tilbake i kampen da Jules Koundé ble spilt fram på høyresiden og slo skrått ut til Pedri, som gjorde 1-2 i det 19. minutt.

Så førte to hjørnespark fra Raphinha til at hjemmelaget tok ledelsen. I det 21. minutt vant Pau Cubarsi i lufta ved lengste stolpe og nikket inn serven.

Målfest

20 minutter senere var det ønskereprise på en ny corner fra høyre. Da var den andre midtstopperen, Iñigo Martinez, helt alene ved lengste stolpe og kunne sette hodet på Raphinas serve.

Atlético Madrid prøvde å slå tilbake etter pause, og Sørloth trodde et øyeblikk at han hadde utlignet i det 71. minutt, men tre minutter senere så kampen ut til å være punktert da Lewandowski scoret sitt 33. mål for sesongen.

Lamine Yamal herjet på høyresiden, rykket forbi Reinildo og spilte ballen mellom beina på Lenglet til Lewandowski, som kunne beine den i tomt mål.

Like etter misset Lewandowski en stor sjanse til å gjøre 5-2, men Atlético skulle komme voldsomt tilbake. 2. april spilles returkampen på Atléticos stadion i hovedstaden.