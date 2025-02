NFF med ny VAR-rapport rett før tinget – supportermiljøet reagerer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innholdet ble lagt fram få dager før videodømmingens framtid blir et sentralt tema på fotballtinget. NFF omtaler det som en fakta- og innsiktsbasert analyse som «forteller en viktig historie».

Mer enn 46.000 X-meldinger og 20.000 Facebook-kommentarer utgjør grunnlaget for rapporten. Disse er fra perioden januar 2024 til 10. februar i år.

– På X/Twitter beskrives den som et ekkokammer, mens på Facebook er det sterke stemmer både for og mot VAR. Det er interessant, sier fotballpresident Lise Klaveness i en uttalelse.

Ulikt

Hun mener VAR-debatten på X ikke har hatt en tone fullt så hard som det har vært inntrykk av.

Dette er hovedfunnene:

* På X har 54 prosent av alle meldinger om VAR hatt et negativt fortegn, mens kun 9 prosent har vært positive. 36 prosent er blitt sett på som nøytrale.

* 50 av de mest aktive X-profilene har stått for 25 prosent av debatten.

* Debatten på Facebook er jevnere, og protestaksjonene har fått mye motbør.

– Typisk maktgrep

Norsk Supporterallianse reagerer på at fotballforbundet har gått ut med en ny VAR-undersøkelse like før saken skal behandles på tinget. I november la et utvalg ledet av Raymond Johansen fram en faktabasert rapport.

– Det er et typisk maktgrep å komme med egne greier så kort tid som mulig før et møte. Det er ikke relevant for debatten eller avstemningen, sier NSAs talsperson Ole Kristian Sandvik til TV 2.

NFF skriver at formålet med analysen er å få fram hvordan VAR-debatten i sosiale medier har utviklet seg over tid. Det er en ekstern aktør som har gjort jobben.

– Det er mange tillitsvalgte i norsk fotball som har kviet seg for å delta i debatten fordi debattklimaet har vært så opplevd som krevende, sier Klaveness.

