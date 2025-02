Liten VAR-støtte blant Osloklubbene – de fleste har ikke bestemt seg

VAR har vært en verkebyll og et konstant diskusjonstema i norsk fotball siden det ble innført og tatt i bruk før 2023-sesongen, og protestene fra supportere og klubber har bare blitt sterkere og sterkere. I starten hadde det sine barnesykdommer og enkelte avgjørelser kunne ta opp mot ti minutter, før tidsbruken stabiliserte seg noe.

Det gjorde imidlertid ikke protestene, og etter fiskekake-kastingen på Lerkendal mellom Rosenborg og Lillestrøm som førte til at kampen ble spilt for tomme tribuner et par dager senere, ble det klart at her kom det til å bli et kraftig opprør på årsmøter og i klubber før Fotballtinget i 2025.

Mange klubber har årsmøtevedtak mot VAR, til tross for at NFF har gjort sitt for å beholde videoverktøyet, både ute i kretsene og på enkelte av årsmøtene. Det har vært ganske store gnisninger mellom NFF og resten av Fotball-Norge, da supporterne er tydelige i sin sak og det samme er også interesseorganisasjonen for toppfotballklubbene i Norge.

Kåffa vil ha VAR

Etter fjorårets ordinære årsmøter i toppklubbene var 10 klubber imot VAR og 22 for eller nøytrale til dommerteknologien. Dette har siden snudd til 19 klubber imot VAR og 13 for. Dermed innstiller Norsk Toppfotball på å avvikle VAR så snart som mulig på Fotballtinget, som skal behandle den betente VAR-saken i helgen.

Blant Oslo-klubbene er det bare Vålerenga, KFUM Oslo, Lyn og Skeid som i år er medlemmer av Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Spesielt Vålerenga og Lyn har vært mot VAR hele veien, mens også Skeid har et årsmøtevedtak fra i år på at de er mot VAR.

KFUM Oslo derimot ønsker å videreutvikle VAR. Det bestemte styret i klubben på sitt årsmøte, etter at daglig leder Thor-Erik Stenberg fortalte Dagsavisen at VAR ikke har vært noe stort tema innad i klubben. Som i de fleste andre klubber er både spillergruppa og trenerne nokså delte i synet, der enkelte ønsker å fjerne det, mens andre er mer nøytrale og sier at de spiller fotball uavhengig av VAR eller ikke.

– Alt i alt mener styret i KFUM-kameratene at det vil være feil å stoppe VAR nå. Samtidig erkjenner vi at vi har dårlig tid på å komme i mål og skape tilstrekkelig tro på hjelpemiddelet. Vi ønsker derfor en grundig evaluering av VAR med tilhørende behandling på Fotballtinget i 2027, het det i styrets begrunnelse.

Kun Kjelsås støtter Kåffa

Av de 15 klubbene som spiller i Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon og 3. divisjon i Oslo, har Kåffa imidlertid fint liten støtte. Det er nemlig bare KFUM Oslo, i tillegg til Kjelsås som har svart på Dagsavisens henvendelser at de vil stemme for å videreutvikle VAR på Fotballtinget.

Vålerenga, Lyn og Skeid har tatt tydelig standpunkt mot VAR, og i 3. divisjon er det bare Ullern og Ready som har tatt stilling til VAR. Begge de klubbene har falt ned på at de ikke ønsker VAR videre.

– Så lenge breddeklubber i Norge opplever store økonomiske utfordringer, mener vi det er feil prioritering av NFF å bruke store summer på å videreutvikle VAR, skriver fotballstyrets leder Knut Anton Ekern i Ready i en SMS til Dagsavisen.

I Skeid fulgte medlemsmøtet styrets innstilling på nei til VAR, mens Lyn og Vålerenga har vært kraftige motstandere i lang tid. Vålerenga har også kommet med flere forslag, og har blant annet vært kritisk til at den omstridte VAR-teknologien skal avgjøres gjennom en avstemning på fotballtinget nå i mars.

– Vi mener det er ulogisk og prinsipielt feil at fotballtinget skal stemme over VAR. Spørsmålet angår kun toppfotballen, og ordningen var aldri en sak for tinget da VAR ble innført. Nå har NFF på mange måter satt seg selv i offside, har daglig leder Svein Graff tidligere uttalt.

Mener andre ting er viktigere

Han, og flere med han, mener det blir feil at andre enn toppklubbene skal ta stilling til det betente spørsmålet.

– Et klart neiflertall blant klubbene kan bli utfordret av at NFF vil videreføre VAR, og så skal altså breddeklubbene avgjøre om ordningen skal bestå. En ordning som utelukkende gjelder toppfotballen, sier Graff.

Det er en holdning som gjenspeiler seg i det som de fleste breddeklubbene Dagsavisen har vært i kontakt med mener. Grorud, Nordstrand, Frigg, Gamle Oslo, Oppsal og Grei har alle sagt at de sender sin representant med fritt mandat for å stemme på det vedkommende ønsker etter debatten er over.

– Vi er jo ikke del av VAR (ennå) og har ikke tatt standpunkt som klubb. Vi sender vår delegat til tinget med det oppdrag å stemme etter egen overbevisning basert på best mulig informasjon før og under tinget, sier daglig leder i Frigg Nils Henrik Solum til Dagsavisen.

Heller ikke Oppsal har bestemt seg for hva de stemmer på tinget, men klubben ønsker heller fokus på andre saker enn VAR, siden VAR ikke er det viktigste for breddeklubbene. Oppsal har heller tatt til orde for å fjerne overgangsgebyrer, og kommer med et forslag om det på helgens fotballting.

– Langt unna grasrota

Akkurat den meningen er det mange som deler blant breddeklubbene, så også Gamle Oslo.

– Det er delte meninger om det. Fotballen er avhengig av publikum og hvis VAR ødelegger noe av opplevelsen på kamp synes vi publikum skal bli hørt. Samtidig som nesten resten av verden bruker det og det virker som at det er noe som er kommet for å bli. Vi har for å være helt ærlig ikke brukt stor tid på å diskutere dette da det per nå ikke er noe vi er direkte involvert i som klubb, sier Adam Larsen Kwarasey.

Også blant klubbene som har svart på vår henvendelse i 4. divisjon er stemning mye den samme.

– Styret har vedtatt å stemme blankt i VAR-saken, med begrunnelse at dette er en såpass betent sak som står altfor langt unna grasrota og klubbenes hverdag, og man føler det vil være feil å være med på avgjøre utfallet i en såpass komplisert sak uten å ha dypt nok beslutningsgrunnlag, skriver daglig leder Mathias Trygg i Manglerud Star i en e-post til Dagsavisen.

Hos Union Carl Berner lot de det være opp til spillerne å bestemme, og gjennomførte en avstemning under en av treningene tidligere i februar. Der endte det med et ganske jevnt utfall. 17 av spillerne stemte mot, mens 15 av spillerne for.

Tirsdag presenterte VG et VAR-ometer der de hadde spurt over 400 klubber, som viser at det ligger an til flertall for å beholde VAR. Det vil i så fall være mot ønskene til klubbene som faktisk benytter seg av VAR i dag, og den spennende konklusjonen vil vi få når VAR-avgjørelsen tas på fotballtinget 1. og 2. mars.

