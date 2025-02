Klaveness får millionlønn fra Uefa – beholder mesteparten selv

– Min kone er i permisjon, og jeg er åpen med deg. Vi får ikke dette til å gå opp, sa fotballpresident Klaveness til NTB på onsdagens pressekonferanse.

Klaveness er eneste kandidat til den kvinnelige kvoteplassen i styret til Det europeiske fotballforbundet og dermed bare formaliteter unna. Hun ble spurt om hvilke tanker hun hadde gjort seg om det ikke ubetydelige honoraret fra Uefa.

I en Uefa-rapport fra 2022/23-sesongen kommer det fram at hvert styremedlem tjener 160.000 euro, tilsvarende drøyt 1,8 millioner kroner. Visepresidentene får 250.000 euro.

Disse tallene har vært uendret siden 2017, opplyser Uefa i budsjettet for 2024/25-sesongen.

– 35 prosent

– Personlig synes jeg honoraret er litt for stort ut fra at det er et frivillig verv. Akkurat nå har min kone permisjon, så akkurat nå blir min doble lønn det som holder lønnen vår hjemme, sa Klaveness til NTB.

– Hun har valgt det selv, for hun synes det var håpløst at jeg reiste så mye. Men når hun begynner å jobbe igjen, for det må hun på et eller annet tidspunkt, så vil jeg selv sørge for en ordning hvor jeg bevilger noe av det honoraret til et veldedig formål, fortsatte hun.

Klaveness ble fotballpresident for tre år siden og hadde da en lønn på 1,7 millioner kroner i året.

Klaveness er gift med Ingrid Camilla Fosse Sæthre som hun har tre barn med.

– Det er mitt private valg. Men jeg forteller deg om det fordi jeg vet at det er fokus på det i Norge. Jeg mener av prinsipp at når man mottar honorar for et verv, så er det jo det honoraret som finnes for vervet. At jeg velger å gi 35 prosent til en veldedig stiftelse, er fordi at jeg har lyst til det. Jeg vil gi det til noe som er relevant for fotballen og har med fotballbistand å gjøre, sa Klaveness.

Møller i annen jobb

Etter pressekonferansen opplyste hun til VG at 20 prosent av hennes styrehonorar vil bli gitt bort fra start.

For fem år siden ble den danske fotballpresidenten Jesper Møller valgt inn i Uefa-styret og uttalte dette om honoraret:

– Alle får en prosentdel av mitt honorar. Det jeg får, har betydning for nestledere, styremedlemmer, faggruppemedlemmer og så videre, sa han.

Han har senere gitt avkall på sin egen lønn fra DBU slik at han ikke lønnes dobbelt. Møller jobber som advokat ved siden av rollene.

– Alle andre presidenter enn den danske tar imot honorarer for vervet. Det er sånn de fleste gjør når de tar en jobb, sa Klaveness.

