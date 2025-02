Erling Braut Haaland senket Tottenham i skadecomebacket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var en etterlengtet seier for et lag som fikk juling av Real Madrid og Liverpool i sine to foregående kamper, begge spilt uten Haaland.

Det var Haalands 20. seriemål for sesongen. Bare en spiller før ham har nådd det antallet i sine tre første sesonger i Premier League. Det var Ruud Nistelrooy, som gjorde det i årene 2001 til 2004.

Haaland scoret allerede i det 12. minutt. Etter et fint City-angrep på høyrekanten slo Jeremy Doku inn i midten, der Haaland fikk enkelt spill mot et passivt forsvar. Kevin Danso sto og så på da han satte ballen i mål.

På overtid scoret igjen, men dommeren annullerte for hands. Etter en langvarig VAR-sjekk ble den avgjørelsen bekreftet.

Det førte til at innbytter Pape Matar Sarr fikk en kjempesjanse til å gi Tottenham utligningen, men han nikket over fra kort hold.

City-sjanser

Nordmannen hadde da allerede hatt en sjanse på et innlegg fra Matheus Nunes. Han fikk ballen litt seg og fikk ikke ordentlig treff.

City dominerte før pause, og Savinho misset en kjempesjanse etter en snau halvtime da Doku fant ham umarkert inne i boksen. Han traff ikke som han ville, og ballen endte utenfor.

Haaland kunne også ha doblet ledelsen før pause, men Guglielmo Vicario reddet hans skudd fra kort hold.

Slo tilbake

City misbrukte sjanser også i den andre omgangen og kunne ha blitt straffet da et inntil da svakt hjemmelag kom til noen gode muligheter. Wilson Odobert misset en stor sjanse fra kort hold, og Ederson måtte levere noen gode redninger.

City hadde noe å hevne mot Tottenham. 1-2-tapet i ligacupen i oktober startet en marerittrekke med bare én seier på 11 kamper i ulike turneringer. Blant dem var 0-4-tap hjemme mot samme motstander hjemme i serien.

Son Heung-min og Dejan Kulusevski startet på benken for Spurs onsdag, men de kom inn midt i 2. omgang. Begge hadde muligheten til å utligne, men greide ikke å nytte sjansene.

