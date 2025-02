Disse får Klæbo med seg på VM-sprinten – Taugbøl fikk den siste plassen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttaket til torsdagens åpningsøvelse ble klart da landslagsledelsens utvalgte møtte til pressetreff på utøverhotellet ved Lerkendal stadion onsdag morgen.

Klæbo er regjerende mester og har personlig friplass på sprinten. Dermed kan Norge stille med fem løpere.

Valnes, Northug og Jenssen har basert på resultatene i verdenscupen tidligere denne vinteren kunnet føle seg trygge på å få gå. Den siste plassen har landslagsduoen Håvard Solås Taugbøl og Ansgar Evensen kjempet om.

Femteplassen på fristilssprinten i Engadin nylig avgjorde etter alle solemerker duellen i Lillehammer-løper Taugbøls favør.

– Denne plassen satt ekstra langt inne. Derfor føles det ekstra godt å sitte her nå. Så håper jeg å bite fra meg, sa Taugbøl.

Klæbo frykter ikke sykdomstrøbbel

Klæbo går til sprinten som kjempefavoritt i egen hjemby. Ikke bare har han vunnet de tre siste VM-gullene på distansen, men trønderen har også stått øverst på pallen etter alle de fire fristilssprintene som har gått i verdenscupen denne sesongen.

Det gjør så definitivt Klæbo til mannen å slå i Granåsen. Han er ikke bekymret for at de åtte dagene med sykdom etter høydeoppholdet nylig vil prege han.

– Jeg har fått trent bra etter sykdomsperioden, og det kjentes bra i Falun for ti dager siden. Planen nå er å komme seg gjennom det første rennet, så får vi se, sa Klæbo torsdag.

På pressemøtet kom det fram at VM-favoritten ikke har vært utenfor pallen i en fristilssprint i verdenscupen på over sju år.

– Det tyder på at jeg har vært stabil, sa Klæbo nøkternt.

Jenssen debutant

Under VM i Planica for to år siden hadde Klæbo lagkamerat Pål Golberg og franske Jules Chappaz med seg på pallen. I Oberstdorf i 2021 var samtlige tre medaljører norske. Valnes tok sølv, mens Taugbøl gikk inn til bronse.

Verken Even Northug eller Matz William Jenssen har internasjonale seniormedaljer å vise til så langt i karrieren.

Jenssen kommer for øvrig til VM med usikker form. VM-generalprøven i Falun endte med en beskjeden 27.-plass. Der var sprinten i klassisk stil.

– Jeg kjenner litt på nervene nå. Det er mye folk her, og jeg er ikke vant til dette, smilte VM-debutanten på pressemøtet.

Før det hadde ikke Jenssen konkurrert i verdenscupen siden rennene i Davos i midten av desember i fjor. Der var han til gjengjeld i finalen og ble nummer fem.

