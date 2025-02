Blytung nedtur for VM-håpet Valnes: – Fikk akutt vondt i ryggen

Norges Skiforbund bekrefter at Valnes erstattes på sprintlaget av Ansgar Evensen.

Til NTB beskriver landslagslege Ove Feragen skadesituasjonen til Valnes slik:

– Erik fikk relativt akutt vondt i ryggen under et drag på trening i dag. Han kjente i etterkant at dette ikke er forenlig med å prestere sånn han ønsker. Han trenger tid for å kunne bli klar igjen.

– Hvor lang tid kan det ta før slike smerter slipper igjen?

– Det er vanskelig å si i dag, så tett etter at det har oppstått, men vi har et realistisk håp om at det kan være bra etter noen dager. Han kan således være aktuell for konkurranser senere i mesterskapet, sier Feragen til NTB.

– Hvordan tar Valnes dette?

– Det er selvsagt en veldig tung nedtur for ham. Det er tungt å oppleve sånt som dette dagen før du skal gå en VM-sprint, men han er samtidig realistisk. Det var ikke noen sjanse for at han kunne gå, sier legen.

Feragen ønsker ønsker ikke å svare på om Valnes onsdag har vært til MR eller andre typer undersøkelse.

Avbrøt trening

Beskjeden om Valnes-skaden kom etter at nordlendingen måtte bryte sin planlagte treningsøkt tidligere enn oppsatt i Granåsen onsdag. Det var TV 2 som var først ute med å melde det.

Kanalen hadde bilder av at Valnes brått forlot Granåsen i bil sammen med landslagstrener Arild Monsen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekreftet at Valnes måtte avbryte treningen, og landslagssjef Ulf Morten Aune henviste til at det ville komme mer informasjon fra forbundet.

Klæbo kjempefavoritt

Uttaket til torsdagens VM-sprint i fri teknikk besto i utgangspunktet av regjerende mester Johannes Høsflot Klæbo, Valnes, Even Northug, Matz William Jenssen og Håvard Solås Taugbøl.

Landslagsledelsens utvalgte møtte til pressetreff på utøverhotellet ved Lerkendal stadion onsdag morgen. Da framsto samtlige fem løpere klare for renn.

Klæbo går til sprinten som kjempefavoritt i egen hjemby. Ikke bare har han vunnet de tre siste VM-gullene på distansen, men trønderen har også stått øverst på pallen etter alle de fire fristilssprintene som har gått i verdenscupen denne sesongen.

Det gjør så definitivt Klæbo til mannen å slå i Granåsen. Han er ikke bekymret for at de åtte dagene med sykdom etter høydeoppholdet nylig vil prege han.

– Jeg har fått trent bra etter sykdomsperioden, og det kjentes bra i Falun for ti dager siden. Planen nå er å komme seg gjennom det første rennet, så får vi se, sa Klæbo torsdag.

Mange VM-sjanser

På pressemøtet kom det fram at VM-favoritten ikke har vært utenfor pallen i en fristilssprint i verdenscupen på over sju år.

– Det tyder på at jeg har vært stabil, sa Klæbo nøkternt.

Valnes er etter alle solemerker også tiltenkt å gå 10-kilometeren i klassisk stil senere i VM. Den distansen har han kvalifisert seg for i tøff konkurranse med en rekke andre løpere, blant dem veteranen Pål Golberg.

10-kilometeren skal gås kommende tirsdag.

I tillegg er Valnes også etter all sannsynlighet førstevalget som Johannes Høsflot Klæbos makker på den påfølgende lagsprinten. Helt utelukket er det heller ikke at han vil være foretrukket på en klassisketappe på stafetten.

Valnes er både verdensmester og olympisk mester i lagsprint. I tillegg har han et individuelt sølv fra sprinten i VM i Oberstdorf i 2021.

Les også: Her er hele VM-programmet