VM-sjef Skinstad klar for folkefest – lokker med billetter til etternølerne

Dette er dagene Skinstad har ventet på siden han erstattet Berit Svendsen som sjef for hele sulamitten 5. oktober 2022.

Skinstad kom inn i organisasjonen med voldsom rutine i bagasjen både som tidligere aktiv utøver på toppnivå, som ansatt i flere roller i Norges Skiforbund, som mangeårig næringslivsleder og som ekspertkommentator i en årrekke i ulike TV-kanaler.

Siden har han jobbet utrettelig med å få oppmerksomhet rundt arrangementet, og det har han klart. Mandag var 192.000 av de totalt 220.00 tilgjengelige billettene til konkurransene i langrenn, hopp og kombinert i Granåsen solgt.

Fortsatt har du muligheten om du ikke har sikret deg adgang til det aller helligste.

– Vårt mål har vært at det skal være solgt 200.000 billetter når VM-starter. Det er ikke noe mål vi har gått ut med, men det er håpet. Vi har også hatt et drømmemål om at 220.000 skal være solgt når VM er ferdig, men det er nok litt væravhengig, sier Skinstad til NTB.

Han tror uansett at det blir solgt billetter gjennom hele mesterskapet.

– Vi tror at folk får lyst til å dra opp til anlegget når mesterskapet starter og de ser hva som skjer der oppe. Og for å ha sagt det. 200.000 er veldig mye folk. Det er åtte utsolgte Lerkendal, sier Skinstad om sammenligningen med Rosenborgs hjemmebane.

Godbiter

Det er aller meste av langrenns- og hoppkonkurransene er utsolgt. Men ikke alt.

– Den første dagen med sprintøvelser kommer nok til å være utsolgt. Det er få billetter igjen 1. mars, og det samme gjelder 6. mars som er så godt som full. 8. mars er proppfull, sier Skinstad.

Han kan også fortelle at det er igjen noen godbiter.

– 28. februar er det ledig. Da er det kombinertstafett og hopp normalbakke for kvinner. Den dagen skal også gjengen til Øystein Pettersen og Team Pølsa i aksjon. Det er også mange ledige billetter til søndag 2. mars når Therese Johaug, Astrid Øyre Slind, Jessie Diggins, og Frida Karlsson skal gå 20 kilometer skiathlon. Det er en av VMs mest åpne øvelser, i tillegg er det hopp normalbakke for herrer og kombinert for kvinner. Den dagen forventer jeg vil ta av etter hvert, forteller VM-sjefen.

Han sier også at det er gode muligheter for billetter til 10-kilometerne i klassisk tirsdag 4. mars. Avslutningsdagen med femmil for damer og Therese Johaug som favoritt er det også ledige billetter til.

Spennende

– Hva er du mest spent på dagen før dagen?

– Vi må bli ferdige med det siste av klargjøring av stadion og rigging av Torget. Jeg er ikke usikker om det ikke skjer noe ekstraordinært. Det handler om å få alle komfortable med de rollene de skal ha. Det er enkelt å trene på noe i teorien, men du kan ikke trene på noe «live». Spenningen er om det vi har planlagt for, fungerer i praksis. Byen er pyntet for fest, og folk gleder seg.

Nesten 2500 frivillige skal være i sving under mesterskapsdagene fra 26. februar til 9. mars. Nytt av året er også at det blir VM-TV fra Granåsen med Carina Olset som programleder.

– Noen har fortalt oss at du får best oversikt ved å se på TV. Mer enn 1000 lokale aktører skal i aksjon på fire ulike scener, på fanområder, i hoppbakken, på langrennsstadion og i Litjåsen. Alt skal på storskjerm. Det blir VM-TV på stadion, og det tror vi er i tiden.

Skinstad forklarer det med at folk er blitt mer utålmodige, og at de ønsker at det skal skje noe hele tiden.

– Det er ikke alle som er like opptatt av sekunder og tideler på skistadion og stilkarakterer og lengder i bakken. Det må vi ta hensyn til i opplegget vi lager. Selv om du ikke er en ren skinerd, så skal du finne noe å kose deg med uansett.

