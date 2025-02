Slår damelandslaget tilbake – dette er tirsdagens direkte TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

07.00: Snooker, World Snooker Tour. Dag 3 av World Open, fra Yushan Sport Centre, Yushan, Kina. (Eurosport 1)

12.30: Snooker, World Snooker Tour. Dag 3 av World Open fortsetter, fra Yushan Sport Centre, Yushan, Kina. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, Nasjonsligaen. Gruppe A2, kamp 2: Norge – Sveits, fra Lyse Arena, Stavanger. (TV2 Direkte)

18.45: Håndball, European League menn. Hovedrunden gruppe B, kamp 5: Ystad – Benfica, fra Ystad Arena, Ystad. (V Sport 1)

20.30: Fotball, Premier League. Runde 27: Brighton – Bournemouth, fra AmEx Stadium, Brighton. (V Sport Premier League 2)

20.30: Fotball, Premier League. Runde 27: Crystal Palace – Aston Villa, fra Selhurst Park, London. (V Sport Premier League 1)

20.30: Fotball, Premier League. Runde 27: Wolverhampton – Fulham, fra Molineux, Wolverhampton. (V Sport Premier League 3)

20.45: Håndball, European League menn. Hovedrunden gruppe A, kamp 5: Montpellier – GOG Gudme, fra FDI Stadium, Montpellier. (V Sport 2)

21.00: Fotball, skotsk Premier League. Runde 28: Celtic – Aberdeen, fra Celtic Park, Glasgow. (V Sport 1)

21.15: Fotball, Premier League. Runde 27: Chelsea – Southampton, fra Stamford Bridge, London. (TV 3+)

01.00: Ishockey, NHL. Grunnserien: Boston Bruins – Toronto Maple Leafs, fra TD Garden, Boston. (V Sport 1)

01.30: Ishockey, NHL. Grunnserien: New York Islanders – New York Rangers, fra UBS Arena, New York. (V Sport 2)