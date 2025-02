Riiber røper framtidsplanen – kan gå rett inn i trenerrolle etter karriereslutt

Ski-VM i Trondheim står for tur. Det blir Riibers siste mesterskap. Etter at han fikk diagnosen Crohns sykdom tidligere i sesongen, bestemte han seg for at årets sesong er den siste. Han vil prioritere familien i langt større grad enn har gjort den siste tiden.

– Jeg har bare sett dem sammenhengende i en uke siden oktober. Det har vært lite. Altfor lite, sa han til NTB under tirsdagens pressetreff på Scandic Lerkendal i Trondheim.

For Riiber holder ikke det. Sykdommen har gjort at han har måttet isolere seg i langt større grad enn før, og slik vil han ikke ha det.

– Det er litt hva det er du vil. Du har alltid et valg. Det er ikke slik at du må være borte fra dem hele tiden.

Klare planer

– Slike menn som du er ofte populære på jobbmarkedet. Har du noe på gang?

– Det er en pågående prosess, og jeg ønsker å bruke min kompetanse og kunne jobbe innenfor idrett i noen år til. Det er også scenarioet jeg har gitt min frue hjemme. Jeg har spurt hvordan hun stiller seg til at jeg tar noen år som trener på tampen. Da kan jeg fortsette å gjøre det som jeg synes er gøy, men samtidig kunne være mer hjemme når jeg er hjemme.

– Og hva sa hun?

– Det var hun positiv til, og da har vi forsøkt å jobbe litt rundt hva jeg skal ende opp med neste år.

– Med base i Oslo eller Lillehammer?

– Lillehammer er et bra sted for kombinert. Jeg håper å kunne fortsette å ha base der.

Les også: VM-sjef Skinstad klar for folkefest – lokker med billetter til etternølerne

Jobb i sikte

Sportssjef Ivar Stuan i Norges Skiforbund bekrefter at han har snakket mye med Riiber om trenermulighetene etter at den aktive karrieren er over. Riiber er forespeilet en jobb i forbundet.

– Har du allerede en rolle til Jarl i tankene?

– Følelsen min er at jeg har lyst til å bruke ham veldig opp mot det med utstyrsutvikling, for der er han ekstremt god. Vi har også diskutert andre interessante løsninger, for vi har noe å gå på der.

Stuan sier at Riiber kan brukes til svært mye.

– Jeg kan bruke ham på både marked og som trener, men jeg tror i starten at det beste er å bruke ham på et begrenset område mot utstyrsdelen i hopp. Jeg har også diskutert med Jan-Erik Aalbu (sportssjef for hopp i Norges Skiforbund) og hopp om vi kunne finne på noe sammen.

Les også: Nora Sanness blir reserve til VMs siste dag: VM i venting (+)

– Må opp i ringa

– Har dere penger til å ansette ham?

– Eventuelt må noen andre ut, men det er en åpen diskusjon.

– Du føler deg ganske sikker på at Riiber er inne i støtteapparatet neste sesong?

– Ja, men samtidig tror jeg han er ettertraktet. Jeg har hørt at det er flere som er interessert i å høre om hva han kan bidra med. Jeg tror ikke han har lyst til å bidra så mye til andre nasjoner, men det kan være interessant for ham det også. De første som spurte om Riiber-intervju her i VM var den tyske TV-kanalen ARD, så det er liten tvil om at han har en stor stjerne der.

– Du får ikke Riiber uten kamp?

– Jeg tror faktisk jeg må opp i ringene, ja. Og så må jeg finne en god løsning for ham, sånn at han kan være hjemme med familien og få løst de oppgavene også. Men tar vi ikke vare på Riiber, trenger vi ikke ta vare på så mange.

Les også: Nummer én og verdensmester: Kan vi håpe på Heidi Weng? (+)

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag