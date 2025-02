Raske Fulham-mål i begge omganger senket Wolverhampton

Dermed befestet Sander Berge og lagkameratene plassen på øvre halvdel i Premier League, mens Wolves misbrukte en sjanse til å ta et langt steg mot ny kontrakt.

Første omgang var 58 sekunder gammel da Ryan Sessegnon scoret ledermålet, i sin første Fulham-kamp fra start på nesten seks år. Han ble spilt fram av Andreas Pereira da Wolves-forsvaret sto farlig høyt, og han stormet fram og skjøt i mål ved lengste stolpe.

Sessegnon var nærmeste forsvarer da João Gomes utlignet i det 18. minutt. Nelson Semedo traff ikke ordentlig på innlegget fra Jean-Ricnar Bellegarde, men han rørte ballen så Sessegnon ikke kom på den, og Gomes banket den opp i nettaket.

Etter pause gikk det 64 sekunder før Fulham ledet igjen. Sander Berge vant ballen på motstanderens halvdel, men roet ned og spilte bakover. Fulham spilte flere trekk før laget satte fart mot målet. Sessegnon spilte innpå til Adama Traoré, som slo en fin bruddball til Rodrigo Muñiz. Brasilianeren møtte den bak forsvaret og vippet over keeper José Sa, som havnet på halvdistanse.

Viktig rolle

Berge spilte en viktig rolle på Fulhams midtbane da laget tok viktige poeng i kampen for europacupspill. Etter pause pådro han seg et gult kort da han felte Cunha rett utenfor egen 16-meter.

Jørgen Strand Larsen ble byttet inn for hjemmelaget i det 65. minutt, men han greide ikke å hjelpe laget til en viktig utligning.

Wolverhampton ville med seier ha skaffet seg åtte poengs luke til Ipswich på feil side av nedryksstreken, men tapet betyr at det skiller bare fem poeng til Ipswich og Leicester, som begge har en kamp mindre spilt.

I motsetning til Wolverhampton vant Brighton og Crystal Palace hjemme tirsdag, henholdsvis 2-1 mot Bournemouth og 4-1 mot Aston Villa.

Avgjorde på fødselsdagen

Ismaila Sarr ble dagens mann for Crystal Palace med to scoringer på sin 27-årsdag. Villa-spiller Morgan Rogers fikk en scoring VAR-annullert for en hårfin offside før han utlignet Sarrs 1-0-mål, men Jean-Philippe Mateta ga vertene ledelsen for godt i Sør-London, før Sarr og Eddie Nketiah økte hver sin gang.

João Pedro ga Brighton ledelsen på et straffespark han selv skaffet, men Justin Kluivert utlignet for Bournemouth med et vakkert skudd i lengste kryss.

Innbytter Danny Welbeck avgjorde for Brighton ved å score 2-1-målet mindre enn to minutter etter at han ble byttet inn. Brighton er på 8.-plass ett poeng foran Fulham, mens Palace er på 12.-plass.









