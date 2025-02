Sverige dropper trening i glatte VM-løyper i Granåsen: – Livsfarlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NTB var til stede i Granåsen tirsdag morgen og så at forholdene var ekstremt vanskelige.

De svenske løperne ankom anlegget klokken ti for å teste ski. Så besluttet de å flytte treningen til Skistua i Bymarka. Det norske laget har enn så lenge besluttet å utsette treningen i omkring en time.

Løypesjefen tar det hele med ro.

– Det er full fres her. Det er isete og litt ekkelt nedover, men det er fint å gå på ski. Det er klart det er isete. Det endrer ingenting. Det er vel som forventet. Når det fryses på og blir sol i Granåsen, blir snøen våt, og våt snø blir isete snø. Det vet de aller fleste, sier løypesjef Daniel Myrmæl Helgestad til NTB.

Smøresjefen er også positiv:

– I går var det en kjempedag. Vi får vente og se, så tror jeg det kan bli veldig bra, sier smøresjef Tord Hegdahl til norske medier i Granåsen.

Fredrik Aukland er NRK-ekspert og var tirsdag formiddag ute i løypene. Han er kritisk til forholdene.

– Det er farlig. Det er isete og hardt. Egentlig burde man ikke gå her nå, men vente på at det blir mildere. Det er ingen hensikt å gå rundt her nå. Det er en spesiell start på mesterskapet, sa Aukland til NTB og andre medier.

– Muligens burde man kanskje ha kommunisert det til nasjonene, slik at de slapp å reise opp hit, fortsatte han.

– Livsfarlig, sa svenske Edvin Anger, ifølge Aftonbladet.

De første konkurransene i langrennsløypa starter onsdag 13.30 med kvalifisering til 10 kilometer klassisk.

Torsdag er det sprint med kvalifiseringsstart 10.00. Senere samme dag er det kombinert.

