Narvik slo Vålerenga etter vinnermål i sluttsekundene

Det gjorde han rett etter at hjemmelaget red av et undertallsspill. Han satte inn en retur etter en kontring, til glede for 738 tilskuere i nest siste hjemmekamp før klubbens første NM-sluttspill.

Wilhelm Gullhav ga Narvik ledelsen to ganger i første periode, med Tim McGauleys utligning innimellom, og Kåre Byrkjeland økte til 3-1 snaut fem minutter ut i den tredje perioden.

Magnus Brekke Henriksen reduserte og Tommi Taimi utlignet for Vålerenga, og det virket duket for VIF-seier da Linus Pettersson ble utvist 2.53 minutter før slutt, men Vålerenga greide ikke å avgjøre, og Vaglen kunne bli helt.

For Vålerenga var det første kamp etter at Fredrik Andersson mistet jobben som oslolagets trener. Han fikk beskjeden mandag med bare to kamper igjen av grunnserien. Stig «Myggen» Johansen skal ledet Vålerenga resten av sesongen.

Det var et oppgjør mellom to lag som allerede visste hvor de ender på eliteserietabellen. Vålerenga var låst til 4.-plass og Narvik til 7.-plass allerede før tirsdagens kamp.

Lørdag avsluttes grunnserien. Da spiller Narvik hjemme mot tabelljumbo Comet Halden og Vålerenga mot Lillehammer.

