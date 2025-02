Johaug forlot Granåsen – Klæbo trener i Bymarka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

NTB var til stede i Granåsen tirsdag morgen og så at forholdene var ekstremt vanskelige.

Therese Johaug dukket opp senere og forlot anlegget igjen sammen med landslagstrener Marit Bjørgen. Adresseavisen får opplyst av mediekontakt Lasse Gimnes at Johannes Høsflot Klæbo dro i marka for en treningsøkt.

De svenske løperne ankom anlegget klokken ti for å teste ski. Så besluttet de å flytte treningen til Skistua i Bymarka. Det norske laget besluttet enn så lenge å utsette.

Løypesjefen tar det hele med ro.

– Det er full fres her. Det er isete og litt ekkelt nedover, men det er fint å gå på ski. Det er klart det er isete. Det endrer ingenting. Det er vel som forventet. Når det fryses på og blir sol i Granåsen, blir snøen våt, og våt snø blir isete snø. Det vet de aller fleste, sier løypesjef Daniel Myrmæl Helgestad til NTB.

Smøresjefen er også positiv:

– I går var det en kjempedag. Vi får vente og se, så tror jeg det kan bli veldig bra, sier smøresjef Tord Hegdahl til norske medier i Granåsen.

Fredrik Aukland er NRK-ekspert og var tirsdag formiddag ute i løypene. Han er kritisk til forholdene.

– Det er farlig. Det er isete og hardt. Egentlig burde man ikke gå her nå, men vente på at det blir mildere. Det er ingen hensikt å gå rundt her nå. Det er en spesiell start på mesterskapet, sa Aukland til NTB og andre medier.

– Muligens burde man kanskje ha kommunisert det til nasjonene, slik at de slapp å reise opp hit, fortsatte han.

– Livsfarlig, sa svenske Edvin Anger, ifølge Aftonbladet.

De første konkurransene i langrennsløypa starter onsdag 13.30 med kvalifisering til 10 kilometer klassisk.

Torsdag er det sprint med kvalifiseringsstart 10.00. Senere samme dag er det kombinert.

