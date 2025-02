Dopingbombene som rystet ski-VM – dobbel finsk tragedie

VM-historien inneholder mengder av sportslige høydepunkter, men har også sine mørke kapitler. Fire kan sies å skille seg ut – alle med doping som fellesnevner.

Her er de fire VM-dopingskandalene som siden sist det ble kjempet om edelt metall i Trondheim har rystet langrennssporten:

Russisk superstjerne tatt

Datoen er 26. februar 1997. Verdensmesterskapet i Trondheim er fortsatt i startfasen, men i løpet av sekunder endres fokuset fra fullt fokus på sportslig dramaturgi til dopingdramatikk.

Den russiske superstjernen Ljubov Jegorova har bare få dager tidligere tatt gull på fem kilometer klassisk. Så kommer sjokkbeskjeden om at en av langrennssirkusets største stjerner har avlagt positiv dopingprøve.

Jegorovas prøve viser spor av det forbudte stoffet bromantan. Dopingmiddelet hadde først blitt kjent for offentligheten da sju utøvere testet positivt under Atlanta-OL året før, men den gangen var ikke stoffet oppført på forbudslisten.

I Trondheim havnet imidlertid en av langrennssportens store forgrunnsfigurer i dopingjegernes garn. Ljubov Jegorova forsynte seg grovt av medaljebordet både under OL i 1992 og 1994. Totalt ble det seks gullmedaljer til sammen.

I VM-sammenheng hadde det ikke gått like bra før mesterskapet i Trondheim. Det startet med suksess og endte i skam. Egorova hevdet sin uskyld, men endte opp med å bli diskvalifisert fra Trondheim-VM og senere ilagt to års dopingkarantene. Jegorova måtte rømme VM-byen i 1997.

Hun gjorde comeback etter utestengelsen, men nærmet seg aldri sitt tidligere nivå.

Finsk hjemmeskandale

Fire år etter dopingbomben i Trondheim smalt det på nytt under verdensmesterskapet i finske Lahti. Ikke mindre enn seks utøvere fra vertsnasjon Finland tas for bruk av det forbudte stoffet hemohes, som kan brukes for å skjule bloddoping.

Folkheltene Mika Myllylä, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä og Virpi Kuitunen er blant dem som avsløres. I sentrum sto også daværende landslagssjef Kari-Pekka Kyrö.

Isometsä avgir positiv dopingprøve etter jaktstarten. I kjølvannet av det bejublede gullet på stafetten gjorde lagkamerat Janne Immonen det samme, og deretter fortsatte dopingballen å rulle.

Dopingmateriell, som ble funnet i søppelkasse på en bensinstasjon, kunne blant annet spores tilbake til det finske landslaget.

Dopingskandalen satte finsk langrenn mange, mange år tilbake. Sponsortapene etter hjemme-VM for 24 år siden skal ha vært på over 200 millioner kroner.

Finland ble fratatt tre medaljer etter VM, blant annet gullet på stafetten.

Ny finsk helt avslørt

Få dager VM i Val di Fiemme i 2003 består ikke den finske stjernen Kaisa Varis helsetesten til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Hemoglobinnivået er for høyt. Det setter fart i dopingspekulasjonene.

Varis får startnekt innledningsvis i VM, men får gå stafetten for Finland. I etterkant avlegger hun positiv dopingprøve med spor av EPO. Svaret på B-prøven, som offentliggjøres etter at VM er over, er det samme.

Varis hadde fram til da hevdet at hun hadde bommet helt på innstillingen av et høydetelt, og at det sendte henne over hemoglobingrensene.

Den finske langrennsstjernen blir siden utestengt i to år.

Østerrikske sjokkbilder

Seefeld-VM i 2019 er bare noen dager gammelt da nyheten kommer om at ni personer er pågrepet i forbindelse med dopingmistanker. Fem av dem er utøvere: Østerrikerne Dominik Baldauf og Max Hauke, kasakhstanske Alekséj Poltoranin og estlenderne Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu.

Ikke lenge etter går TV-bildene verden over av østerrikske Hauke som overraskes av politiet mens han får en blodoverføring.

Aksjonen i Seefeld har bakgrunn i at tysk og østerriksk politi over tid har etterforsket den tyske legen Mark Schmidt. Han hadde i flere år hjulpet eliteutøvere med bloddoping. Operasjonen som blir til dopingskandalen i Seefeld får navnet «Aderlass» (årelating).

Ytterligere etterforskning viser at 21 idrettsutøvere fra åtte nasjoner var innblandet i saken. De kom fra fem forskjellige idretter, tre av dem vinteridretter.

Baldauf, Hauke, Poltoranin, Tammjärv og Veerpalu utestenges alle i fire år som følge av avsløringen. Veerpalu får senere straffen halvert i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Legen Schmidt dømmes til fire år og 10 måneder i fengsel. Han fradømmes også retten til å praktisere som lege i tre år.

