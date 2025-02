Casper Ruud forbi første hinder på ATP-touren i Mexico

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han vant åpningskampen med settsifrene 6-4, 6-3. Senere i uken skal Ruud opp mot enten Aleksandar Vukic fra Australia eller Mexicos hjemmehåp Rodrigo Pacheco.

Ruud var tapende finalist i fjorårets utgave. Det ble han også da Denis Shapovalov nylig vant ATP-konkurransen i Dallas.

Snarøya-mannen har ikke vunnet en hardcourttittel på ATP-touren siden 2021. Det er en tørke han nå håper å gjøre slutt på.

Nordmannen fikk en dårlig start på kampen da Rinderknech brøt serven i åpningsgamet i det første settet. Men Ruud ga franskmannen kamp om flere av poengene som fulgte og brøt serven to ganger og sikret seg det første settet 6-4.

Neste sett startet betydelig bedre med et raskt game til Ruud på egen serve, før han igjen brøt serven til Rinderknech og sikret seg et lite overtak. Det tredje gamet ble jevnt, og deretter sanket de to spillerne oppskriftsmessig og forholdsvis raskt poeng i annethvert game til settet endte 6-3 til nordmannen.

Ruud har vunnet alle sine tre kamper mot Rinderknech. De to første kom på grus i 2023 og 2021. På verdensrankingen er nordmannen for tiden nummer fem, mens Rinderknech ligger på 61.-plass.

Turneringen i Acapulco er på ATP500-nivå. Det er bare Masters1000 og Grand Slam som har høyere status på touren.

Les også: Ruud tapte UTS-semifinalen i Mexico – Mahac vant