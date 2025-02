Caroline Graham Hansen matchvinner for kvinnelandslaget: – Diggere å vinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gjorde hun i det 87. minutt og med kapteinsbindet på armen etter at Ada Hegerberg var byttet ut. Barcelona-stjernen hogg til etter at Marit Bratberg Lunds skudd ble blokkert. Det skjedde etter et smart norsk frisparktrekk.

– Jeg fikk egentlig bare en tå på ballen. Jeg er jo ikke den største hodespilleren, men jeg har en fri rolle inne i boksen på dødball, og så må man følge med på hvor ballen faller ned, sa Graham til TV 2.

– Vi har ofte hatt stang-ut, men i dag klarte vi å jobbe inn et resultat. Vi har ting å jobbe med, men det er diggere å vinne enn å spille uavgjort.

Hegerberg var klar på at det ikke var lagets beste prestasjon.

– Vi trengte seieren i dag, og det føles jækla godt at den satt til slutt. Det er lettere å være tøff mot seg selv når man får seier. I dag var det mye fram og tilbake, sa landslagskapteinen til TV 2.

Superinnbyttere

Norge slet lenge med å få hull på Sveits-forsvaret, men innbytterne Celin Bizet Ildhusøy og Elisabeth Terland trengte bare sekunder på å ordne 1-0-målet.

I det 73. minutt kom Manchester United-spillerne inn for henholdsvis Karina Sævik og Ada Hegerberg. 35 sekunder etter at spillet ble satt i gang igjen slo Vilde Bøe Risa en gjennombruddspasning til Bizet fra egen halvdel. Hun gikk i duell med keeper, vant igjen ballen og kjempet den til Terland, som rullet den i mål forbi to desperate stoppere.

– Det var sykt gøy. Jeg fikk den videre med et sånt lite karatespark, og da scorer «Terry», sa Bizet til TV 2 om det som så ut til å bli vinnermålet.

Men i det 83. minutt lot Risa seg overrumple med ballen dypt på egen halvdel, og det sveitsiske stjerneskuddet Sydney Schertenleib (18) fra Barcelonas B-lag utlignet med en knallhard markkryper som gikk i mål inne ved stolpen.

Norge lot seg ikke knekke. Risa slo et frispark fra høyre hjørne ut til en tredje innbytter, Bratberg Lund, som skjøt direkte. Ballen ble blokkert av en forsvarer, men Graham Hansen tuppet returen inn i hjørnet.

Høyt press

Anført av sin meritterte svenske landslagssjef Pia Sundhage skapte sommerens EM-verter trøbbel for Norge. Sveits misbrukte flere gode sjanser utenom målet.

Om litt over fire måneder står de to lagene overfor hverandre i EM-sluttspillets åpningskamp i Basel, der Norge skal prøve å unngå tap mot vertsnasjonen i gruppespillet for femte sluttspill på rad.

Som i bortekampen mot Frankrike fredag gikk de norske til verks med høyt press. Det førte til ballerobringer i gode posisjoner, men ga også bortelaget mye rom å kontre i.

Innledningsvis var det Sveits som kom til de beste mulighetene, uten at Cecilie Fiskerstrand i målet ble satt på de største prøvene. Noemi Ivelj hadde den beste avslutningsmuligheten etter ni minutter, men skjøt svakt over mål.

Sævik og Hegerberg kom til hver sin mulighet det første kvarteret, etter godt norsk kombinasjonsspill, men de fikk ikke klem på avslutningen.

Graham Hansen, som i 0-1-tapet mot Frankrike hadde en suser i tverrliggeren fra 30 meter, prøvde skuddfoten fra 25 meter etter en flikk fra Hegerberg, men denne gang seilte ballen utenfor.

Barcelona-stjernen kunne fått straffe da hun i det 10. minutt ble tråkket på foten av Sveits-kaptein Lia Wälti, snublet og falt. Dommeren sto bare en meter unna, men Graham var på vei vekk fra mål, og kontakten ble ikke vurdert som tilstrekkelig til å blåse.

Vakkert frispark

Reiten fikk derimot frispark da hennes skudd etter en halvtime traff armen til en motspiller rett utenfor 16-meterstreken. Frisparket sendte hun i stolpen helt oppe i krysset mens keeper Elvira Herzog sto midt i mål og så på.

Etter første omgang sto det 11-7 til Norge i avslutninger, men tallene for avslutninger på mål var 1-2.

– Vi må ut med litt mer intensitet. Det er litt for lite trøkk i presset, og vi er for upresise med ball, sa assistenttrener Ingvild Stensland til TV 2 i pausen.

Fiskerstrand måtte i aksjon tidlig i den andre omgangen. Hun viste besluttsomhet da hun kastet seg i beina på Seraina Piubel, som jaget en stikker i feltet.

Sveits kom til større sjanser senere i omgangen. I det 63. minutt ble et hjørnespark stusset videre. Ballen falt til Noëlle Maritz, som var helt alene ved lengste stolpe, men stopperen traff ballen med leggen og sendte den over åpent mål.

Et par minutter senere kom Maritz til en ny sjanse. Hun avsluttet i duell med Guro Bergsvand og traff mål, men Fiskerstrand reddet.

Så fulgte den dramatiske avslutningen med tre mål fra det 83. minutt.





















(©NTB)