Vålerenga starter dommerprosjekt – støttes av NFF

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Oslo-klubben i en pressemelding.

Prosjektlederne er Jon Nordbrekken og Kjetil Siem, og tidligere dommer Edvartsen er med som fagansvarlig. Prosjektet skal utføres i samarbeid med Oslo Fotballkrets og ansvarlig seksjon i Norges Fotballforbund (NFF).

– Vålerenga ønsker å bidra til økt dommerrekruttering, spesielt på jentesiden. I tillegg vil vi jobbe for faglig utvikling for eksisterende dommere og trygg og god ivaretakelse av dommerne. For å lykkes med det siste, vil det bli oppnevnt egne dommerfaddere og dommerambassadører, forteller Vålerenga-lederne Harriet Ruud (Vålerenga Fotball), Jannicke Aas (Vålerenga Samfunn) og Svein Graff (Vålerenga Fotball Elite).

Fotballpresident Lise Klaveness er svært positiv til prosjektet.

– Det er ikke tvil om at vi trenger flere dommere i norsk fotball, og å ivareta de som ønsker å dømme. At Vålerenga nå gjør dette, øker også anerkjennelsen til dommerne. Jeg heier på prosjektet, sier Klaveness.

Edvartsen på laget

Svein-Erik Edvartsen er fornøyd med å kunne bidra til prosjektet og sier at han ønsker å «gå inn i dette oppdraget med stor entusiasme og et ønske om å samarbeide godt med øvrige fotballkolleger».

Edvartsen var lenge en profilert fotballdommer, men sluttet i 2017 etter at han kom i konflikt med NFF på grunn av mobbeanklager mot ham. Edvartsen hevdet på sin side å ha blitt utsatt for rasisme fra andre toppdommere.

I etterkant inngikk han forlik med NFF, men han fikk ikke fortsette som dommer. På høsten samme år ble han sagt opp fra jobben som seksjonsleder i fotballforbundet. Et forlik i den saken kom i juni 2018.

Les også: Dansk dynamitt skaper dynamikk i Vålerenga (+)

Mål om 50 nye dommere

Vålerenga har ønsket å komme med et konkret forslag som skal hjelpe med dømmingen i Norge, spesielt ettersom klubben er uttalt motstander av videodømmingsverktøyet VAR.

Klubben uttaler at det er et konkret mål å rekruttere 50 nye dommere i løpet av 2025, ti dommerfaddere og at alle dommere skal føles seg trygge og godt ivaretatt.

TV 2-profil Kadafi Zaman, stortingspolitiker Himanshu Gulati, idrettsstyremedlem Marco Elsafadi og idrettsrådsleder Sabbi Shergill har allerede sagt ja til å bidra i dommerprosjektet som dommerambassadører/dommerfaddere.

Til helgen skal fotballtinget avholdes på Ullevaal stadion. Der blir det en avstemning om hvorvidt man skal fortsette å bruke VAR i norsk fotball.

Les også: Vålerenga ut mot VAR-avstemning på fotballtinget: – NFF har satt seg i offside