Svensk stjerne savner Northug-duellen: – Jeg er bedre likt i Norge

Veteranen fra Dalarna har 16 sesonger bak seg når han nå gjør seg klar for VM i Trondheim som starter denne uken.

Men selv om pallplasseringene har blitt færre de siste årene, vedvarer interessen rundt Halfvarsson.

– Det er kanskje fordi man har vært med lenge. De som har fulgt meg vet at jeg har kranglet med forskjellige løpere. Spesielt Petter Northug, der vi har hatt våre dueller som skapte stor interesse på den tiden. Så kanskje det henger litt igjen, sier Halfvarsson.

Det har ført til mange overskrifter gjennom årene.

– Når det går bra, har jeg en litt kjepphøy holdning. Og det er sikkert mange som synes det er artig med noen som ikke er redd eller spesielt tilbakeholden med det man tenker, sier svensken.

– Bryr meg ikke

Han sier imidlertid at det ikke er noe han gjør bevisst, men at han rett og slett er ubekymret.

– Jeg sier det jeg mener og jeg bryr meg heller ikke spesielt mye om hva andre synes. Så skal man være hyggelig og snill, men får jeg spørsmål om hvordan dagen har vært, så er jeg ærlig.

– Det er ikke slik at det (oppmerksomheten) gir stort press. Det er nok mange flere i dette laget som har enda mer interesse rundt seg.»

Den tidligere rivaliseringen mot Northug skapte ofte de største overskriftene. Men en slik rivalisering mellom to løpere, eller Sverige og Norge generelt, er ikke like vanlig i dag. Det synes 35-åringen er synd.

– Gikk nok bedre hjem i Norge

– Det er klart at det hadde vært morsomt om det var litt mer snakk mellom de beste løperne. Men det ville vært rart også om Johannes Høsflot Klæbo skulle bli en kjepphøy person, han er for snill på en måte. Men det hadde vært bra for sporten om en som han hadde vært litt tøffere, for det heter opp stemningen enda mer før start.

Muligens kan rivaliseringen øke under VM i Trondheim. Om ikke annet er Halfvarsson positivt innstilt til sitt naboland.

– Jeg opplever at jeg er bedre likt i Norge enn i Sverige. Det kan handle litt om det som var mot Northug og den holdningen og de svarene man hadde mot ham. Noe jeg syntes var ganske morsomt og det tror jeg Petter også syntes. Det gikk nok bedre hjem i Norge tror jeg.

Les også: Her er hele VM-programmet