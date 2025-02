Slik skal sikkerheten ivaretas i ski-VM i Granåsen

Da NTB fikk en prat med Karlsson var det en drøy uke til startsignalet skulle gå for mesterskapet i Granåsen og Trondheim, 28 år siden byen sist arrangerte VM på ski for nordiske grener.

Siden den gang har sikkerheten rundt større mesterskap blitt et felt med betydelig mer oppmerksomhet rundt seg. Verdensbildet har endret seg mye siden den siste store idrettsfesten i trønderbyen.

Karlsson kom inn i VM-organisasjonen i september 2023. Han er klar på hva som er den største utfordringen når rundt 200.000 tilskuere skal kranse anlegget på byens tak.

– Det er et komplekst arrangement med mange arenaer, mye folk og masse besøkende. Da oppstår det mange utfordringer med logistikken, både til og fra arenaen og også inne på arenaen. Granåsen er et fantastisk anlegg som er bygd for hverdag, men som også er dimensjonert for større ting. I og med at det er et hverdagsanlegg, oppstår det utfordringer når det skal fylles med så mange folk som vi planlegger for og som skal flytte seg fram og tilbake på samme tid, sier Karlsson.

Karlsson er likevel rolig som bare en trønder kan være bare dager før det hele kommer i gang med åpningsseremoni onsdag. Han føler at han har så god kontroll som man få i slike sammenhenger.

Trusselvurderinger

– Hvor mange folk har dere i sving hver dag som skal sørge for sikkerheten til folk?

– Det er dagsprogrammet, hvilke øvelser og løypetraseer som skal benyttes, og hvor mye publikum som forventes, som avgjør hvor mange vi har i aksjon under den daglige gjennomføringen. I tillegg har vi et stort sikkerhetsoppbud på medaljeseremoniplassen i sentrum (Medal Plaza). Det er snakk om hundrevis som er jobb for å ivareta sikkerheten for våre besøkende. I tillegg har vi politiet som er blant våre aller viktigste samarbeidspartnere.

– Finnes det noen direkte trusselvurderinger for arrangementet?

– Vi som arrangør gjør en lang rekke vurderinger opp mot risiko og sårbarhet. Der er det gjort et stort arbeid for å kartlegge hele organisasjonens bekymringer og ting som kan dukke opp. Direkte trusselvurderinger må politiet svare på. Det ligger under deres oppdrag.

– Det finnes grupperinger, som for eksempel «Folk mot fossilmakta» som har sagt at de skal aksjonere under mennenes femmil 8. mars. Hvilke grep gjør dere for å ha kontroll på slike grupperinger?

– Rent generelt er vi dimensjonert for det som måtte komme. Det er et ønske om å ha en konkurransetrasé som går i marka og i et område som ikke er billettert, med fri ferdsel og der publikum kommer tett på løypa. Det å ha det samtidig som en skal forhindre at de med andre intensjoner kommer inn i området, er vanskelig å ivareta. Men vi skal være rustet til å ta det som dukker opp, selv om det kan være en krevende øvelse.

Droner

– Vasalopp-arrangøren har varslet at de skal ta i bruk droner og kameraovervåking for å fange opp klimaaktivister med planer om å sette kjepper i hjulene for arrangøren. Hva gjør dere?

– Jeg skal ikke gå for tett inn på detaljer, men vi har mange ulike varslingskanaler inn til kommandosentralen. Det kan være lang rekke med fysiske ressurser og andre innrapporteringskanaler som vi har etablert.

Sikkerhetssjef mener at arrangøren skal være godt rustet til å oppnå målene de har satt seg.

– Vi er opptatt av at vi skal lage en trygg og god opplevelse for folk. Uavhengig om du er publikummer, utøver, sponsor, støtteapparatet eller fra mediene, så skal du ha en trygg og god opplevelse enten du er i Granåsen eller på Medal Placa. Det er det vi jobber mot og har gode planer for, og så har vi gode planer for det som kan skje av ulike scenarioer.

Til deg som publikummer kommer sikkerhetssjef Gaute Karlsson også med gode råd.

– Vi ønsker å formidle til publikum at dette er ett stort internasjonalt arrangement og at publikum tar høyde for det når de planlegger reisen sin. Vi oppfordrer publikum til å være ute i god tid og møte opp tidlig til shuttlebusser og inngang. Nå er vi snart der, og vi gleder oss veldig til å komme i gang.

