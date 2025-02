Manchester United varsler ny kuttrunde – opptil 200 stillinger kan bli fjernet

Det potensielle kuttet er i tråd med det flere britiske medier har erfart den siste tiden. United begrunner grepet med at klubben må få skikk på økonomien og drive mer effektivt.

Så sent som i fjor ble det kuttet 250 stillinger. Alt dette har skjedd etter at Ineos kom inn på eiersiden og tok over den sportslige og daglige klubbdriften.

– Vi har et ansvar for å sette Manchester United i den sterkeste posisjonen for å vinne med våre herre-, kvinne- og akademilag. Vi setter i gang en rekke tiltak som vil transformere og fornye klubben. Dessverre betyr dette at vi må kunngjøre ytterligere potensielle oppsigelser, og vi beklager dypt virkningen dette får for de berørte, sier klubbdirektør Omar Berrada i en uttalelse.

– Disse tøffe valgene er nødvendige for å få klubben tilbake på en stabil økonomisk grunnmur, legger han til.

Manchester United sliter med svært høy gjeld og har store kostnader knyttet til denne. Tross høy omsetning har klubben gått med store underskudd de siste årene.

Glazer-familien er fortsatt majoritetseier i klubben og har vært det siden 2005. De har fått mye av skylden for Manchester Uniteds fall det siste tiåret.

