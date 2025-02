Idrettsaktører kritiske til utskjelte X – NFF vurderer exit

Vålerenga har inntil videre valgt å bli værende på X, men medie- og kommunikasjonssjef Tina Wulf forteller at de har diskutert saken internt.

– Vålerenga har diskutert sin tilstedeværelse på ulike sosiale medier. Dette var en diskusjon vi hadde på starten av året. Vi ser helt klart svakheter ved X og har forståelse for at noen ønsker å forlate plattformen. For oss er dette imidlertid en større prinsipiell diskusjon fordi eierskap og andre forhold er en utfordring også på andre plattformer, sier Wulf til NTB.

– Vi er svært bevisst på hvordan vi bruker de ulike sosiale mediene og vil fortsette med det inntil videre, legger hun til.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Ragnhild Ask Connell, sier at også de har en løpende vurdering på forbundets tilstedeværelse på den hardt kritiserte plattformen.

– Vi har selvsagt diskutert dette. NFF holder på å lage en ny strategi hvor det er naturlig å se på alle våre mediekanaler, og da er det viktig å se på utviklingen som har skjedd på X, sier hun.

X-exodus

Flere medier og organisasjoner har den siste tiden tatt avstand fra Elon Musk og X (tidligere Twitter). Den britiske storavisen The Guardian kunngjorde allerede i november at de ikke lenger ville publisere redaksjonelt innhold på plattformen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP begrunnet avisen avgjørelsen med at ulempene ved å være til stede på X nå veier tyngre enn fordelene.

De tyske klubbene St. Pauli og Werder Bremen var de første klubbene i Europa som valgte å forlate plattformen. Det meldte klubbene sent i 2024. Flere tyske klubber har varslet at de vurderer det samme, blant andre Bayer Leverkusen og Wolfsburg, ifølge nettsiden fourfourtwo.

Også i Norge har aktører valgt å forlate plattformen. Nylig meldte Avisa Nordland at de ikke lenger vil bruke X. To norske fotballklubber, Tromsø og Brann, har trukket seg fra mikrobloggtjenesten.

Haugesund har tatt pause. I OBOS-ligaen har Skeid hoppet av og gått over til Bluesky.

Først ut

Tromsø var først ut og valgte å forlate X i begynnelsen av februar. I en pressemelding forklarte klubben avgjørelsen slik:

– Vi opplever at X har blitt et sted hvor det foregår desinformasjon, hatprat og et hjem for blant annet høyreekstreme. X har tatt bort beskyttelsen mot falsk informasjon. Under dekke av «ytringsfrihet» tillates eksempelvis rasisme og angrep på homofile. Kanalens eier bidrar selv med konspirasjonsteorier, propaganda og spredning av hatmeldinger, skrev TIL på sin hjemmeside.

Kun to dager senere fulgte Brann etter. I sin pressemelding uttalte klubben at de lenge hadde vurdert å forlate plattformen.

– Kanalen lar hat, rasisme og usensurerte videoer av grove lovbrudd som drap og vold bli spredt ukritisk og usensurert fra anonyme profiler. Dette er langt utenfor klubbens verdier, og en digital verden Brann ikke ønsker å være en del av, skrev klubben.

Haugesund har pauset sin aktivitet på X. Klubbens siste melding på plattformen kom i slutten av november og rettet krass kritikk mot mediet.

– Som følge av at X har blitt redusert til en svovelpøl av porno, vold, Viking og bots velger FK Haugesund å pause aktiviteten på denne plattformen. Følg oss i stedet på Bluesky.