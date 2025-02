Guardiola om Haalands skadeproblemer: – Forhåpentligvis tilbake mot Spurs

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Haaland var ikke å finne i City-troppen som spilte i 0-2-tapet mot Manchester City søndag kveld. Etter kampen fikk Guardiola spørsmål om når han kan forvente å få sin norske kraftspiss tilbake i spill.

– Jeg har på følelsen at det skjer snart, fordi han trente i går og hadde noen lovende bevegelser, men han sa at han ikke var klar og det må vi respektere. Forhåpentligvis kan han være tilbake mot Spurs og de neste kampene for å hjelpe oss, sa Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Nordmannen skadet seg mot slutten av ligakampen mot Newcastle helgen før og var ubenyttet reserve da Manchester City røk ut av Champions League onsdag sist uke.

Før kampen mot Liverpool fortalte Haaland selv om egen tilstand i et intervju med Viaplay.

– Kroppen er ikke helt perfekt, såpass ærlig skal jeg være. Jeg har spilt mye, og det er ikke lett. Det er hardt å spille 90 minutter sånn cirka hver tredje dag, men sånn er det, sa Haaland.

Uten nordmannen har City slitt. I tillegg til exiten i Champions League gjør helgens tap mot Liverpool at den regjerende PL-mesteren er 20 poeng bak søndagens motstander på tabellen.

