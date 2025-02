Endelig kan Rasch spille uten smerter igjen: – Utrolig deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LSK-Hallen (Dagsavisen): Robin Rasch fikk endelig muligheten til å spille i Eliteserien da KFUM Oslo rykket opp før forrige sesong. 31-åringen imponerte stort i et Kåffa-lag som tok Eliteserien med storm, men utover høsten ble det mindre og mindre spilletid og etter cupsemifinalen var det stopp.

– Det var tøft å spille høstsesongen, der jeg spilte kamp og så måtte ha tre dager fri før jeg trente 1–2 dager før det var kamp igjen. Det gjorde jo at formen gradvis gikk nedover, selv om jeg prøvde så godt som mulig å holde det i sjakk, forteller Robin Rasch til Dagsavisen.

Foran skjema

Grunnen til det var at han spilte med smerter helt fra mai og ut sesongen, og etter semifinalen mot Fredrikstad tok Rasch og klubben avgjørelsen om å stoppe. Da hadde smertene blitt for sterke.

– Det går litt på psyken også, at du hele tiden har vondt. Nå går det heldigvis bra, og alle skadene er leget så godt som det kan bli tror jeg. Så nå kan jeg endelig for første gang siden mai i fjor løpe uten smerter, og det er en utrolig deilig følelse. Nå gjelder det bare å få opp igjen kondisjonen, så blir dette bra det, sier Rasch og smiler.

Han har nettopp fullført en halvtime av treningskampen mot Sarpsborg, og sier mens han sitter igjen i LSK-Hallen at han er foran skjema.

– Vi prøver å ta det litt gradvis nå. Jeg har gått nesten tre måneder uten fotball, og da er det fort gjort å pådra seg nye skader når kroppen ikke er helt vant til den belastningen det er å spille. Opptreningen har gått bedre enn vi hadde trodd, forteller Rasch og fortsetter:

– I Marbella så vi for oss at jeg kanskje skulle spill ett kvarter i den siste kampen, men i stedet ble det 25 minutter mot AIK og 45 minutter mot Kristiansund, og det gikk helt fint. Så jeg er definitivt foran skjema, og en halvtime her mot Sarpsborg passer meg fint, da kroppen kjennes helt fin ut, sier 31-åringen.

KFUM Oslo-kaptein Robin Rasch fikk spille den siste halvtimen mot Sarpsborg, og jobber seg tilbake fra skade (Pål Karstensen)

– Aldri sett lignende

Han har slitt med to skader de siste 7–8 månedene, som gjorde at han til slutt måtte stoppe opp. Først pådro han seg en skade i hamstringen, før han også fikk en skade i en hamstringene som splittet seg i to.

– Jeg slet med en strekk i hamstringen siden mai, og den ble jo nappet opp i hver gang jeg spilte fotball slik at den ble gradvis verre for hver kamp som gikk. Vi tok flere bilder utover i sesongen og så på bildene at hamstringen ble mer og mer skadet jo lenger ut i sesongen vi kom, forteller han.

Den andre skaden var av det mer uvanlige slaget, i en hamstringene som gikk oppover langs baksiden av låret og på innsiden av knehasen.

– Den ene skaden har vært en muskelskade, mens den andre skaden har vært en skade i et feste. Der har senen vært splittet i to. Vanligvis ryker man fibre i senen på en av sidene, men i mitt tilfelle ble den splittet i to, noe som er svært uvanlig. Du ser det oftere nede ved akillesen, men sjeldent oppe ved kneet, sier Rasch og fortsetter:

– Ortopeden jeg var hos sa at han aldri hadde sett lignende type skade på en hamstringene før. Derfor vurderte vi litt alternative løsninger, deriblant en operasjon, men jeg hadde ikke veldig lyst på en operasjon som kirurgen aldri hadde gjort tidligere. De estimerte at det ville ta tre måneder uansett om jeg gikk for en konservativ behandling og trente meg opp, eller om jeg gikk for operasjonen, forteller han.

Skjulte skaden i måneder

Rasch bestemte seg for å trene seg opp igjen, og etter å ha brukt november, desember og januar nærmest uten å spille fotball, er han nå tilbake nesten for fullt.

– Nå gjelder det å gjøre de riktige tingene slik at jeg ikke får noen nye skader, så da er det viktig å være ekstra påpasselig med søvn, mat og styrketrening. Og hvis jeg kjenner noe på trening kan jeg trappe litt mer ned. Jeg føler jeg har blitt flinkere til å kjenne min egen kropp slik at jeg kan styre egen belastning i større grad enn tidligere i karrieren. Forhåpentligvis kan det føre til at jeg er skadefri i lang tid fremover, sier midtbanemaestroen som ofte styrer KFUM Oslos spill fra midten.

Det gjorde han altså i flere måneder med en skjult skade forrige sesong, selv om det ikke var enkelt å få øye på det ute på banen.

– Det er smertene som har hindret meg fra å spille helt fritt, men jeg klart å skjule det ganske bra. Det er først da jeg skulle løpe og akselerere at det gjorde ordentlig vondt. På den måten jeg spiller er det ikke så ofte jeg trenger så mange slik aksjoner i løpet av en kamp, så det gikk det ofte greit, sier Rasch.

– Må jobbe seg inn igjen

Han erkjenner likevel at det var mange kamper der han måtte ta ulike typer valg han gjerne skulle vært foruten.

– Med den skaden ble jeg tvunget til å tenke for eksempel at nå har vi spilt i et kvarter, skal jeg ta det løpet nå og kanskje bli hemmet enda mer de neste 70 eller skal jeg ta det litt rolig fordi jeg ikke trenger å ta det løpet offensivt. Det er gjerne noe du ikke legger merke til som supporter eller trener nødvendigvis, men jeg merket det jo og det er ikke de avgjørelsene jeg ønsker å ta ute på banen, forteller han.

I Raschs skadefravær tok Simen Hestnes ytterligere steg, mens Sverre Sandal også vokste. Det gjør at Kåffa-trener Johannes Moesgaard ikke sier at Rasch bare automatisk kan spasere inn igjen på midten.

– Jeg mener helt oppriktig at vi har en av Eliteseriens beste midtbanespillere i Simen, og Sverre har også sett veldig bra ut, så Robin må jobbe for å komme seg inn igjen. Men han har en strålende intensitet og holdning til det arbeidet han gjør, så jeg tror det bare er et spørsmål om tid før han er tilbake for fullt. Han virker veldig sulten, forteller Moesgaard.

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard mener Simen Hestnes er blant Eliteseriens beste midtbanespillere (Pål Karstensen)

Vil spille mest mulig

Det bekreftes av midtbanestrategen, som ikke har noen planer om å gi fra seg plassen.

– Jeg føler at jeg har prestert bra de kampene jeg har spilt, både i Eliteserien og de årene før det. Stort sett går det ganske bra når jeg er inne i laget, og det tror jeg det fortsatt vil gjøre denne sesongen. Det er bra at vi har god dekning på de fleste plassene på laget, men jeg har jo planer om å spille mest mulig jeg også selvfølgelig, sier Rasch og smiler.

Neste mulighet for det blir mot Lillestrøm førstkommende fredag, som er den første av Kåffas fire resterende treningskamper før seriestart.

– Jeg synes vi ser bra ut, og at vi er et par hakk hvassere enn på samme tid i fjor. Du får imidlertid veldig lite poeng i februar og mars, selv om vi jo håper å få med oss tre poeng på tampen av mars. Det er likevel først i april og mai at det virkelig begynner å dra seg til, og da må vi være klare, sier Rasch og avslutter:

– Jeg synes vi har mange strenger å spille på nå, og vi jobber hver dag for å finne nye mønstre og nye måter å angripe på. Vi må være gode på kontringer, vi må være gode på etablert angrep og vi må ta et par steg til på innløp i boks og innlegg. Klarer vi det, så tenker jeg at det blir bra.

