Daniel Braut klar for Tromsø: – Dette blir kjekt

Både Tromsø og Sandnes Ulf bekrefter overgangen. Sistnevnte har uttalelser fra hovedpersonen selv.

– Dette blir kjekt! Jeg gleder meg stort over muligheten jeg nå får. Tromsø er en klubb som har vist i lang tid at de er gode på å utvikle spillere, og jeg ser fram til å komme i gang, sier Braut.

Spissen er seksmenningen til Erling Braut Haaland, skriver iTromsø og Nordlys.

Spissen ble toppscorer i G19-EM i fjor sommer. Han scoret til sammen tre mål på seks kamper for Norges G19-landslag.

Tromsø er storfornøyde med å få på plass Braut. Tidligere i vinter solgte klubben Lasse Nordås for en rekordsum til Luton.

– Daniel er en spennende ung spiss, som vi tror kan ta store steg i vårt miljø. Nå har vi ham fram til sommeren for å bli skikkelig godt kjent med ham, og så er hovedtanken at vi skal ta opsjonen for at han skal fortsette å utvikle seg sammen med oss, forteller TILs sportssjef Lars Petter Andressen.

