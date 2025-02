Assist for Lilleberg i hjemmeseier for Lightning

Snaut halvveis ut i den andre perioden - og dermed midtveis i kampen - var pucken innom Lilleberg før Ryan McDonagh sendte den langt fram til Brandon Hagel, som satte den i Kraken-målet og sørget for 1-0 til vertene.

I tredje periode kom det to Lightning-scoringer på under to minutter. Litt over halvveis ut i perioden la Nikita Kucherov på til 2-0, før Luke Glendening økte igjen rett før klokken viste 13 minutter.

Noe senere reduserte gjestene fra Seattle ved Shane Wright. Da Kraken tok ut målvakt Ales Stezka for å presse fremover, så Nick Paul sitt snitt til å fastsette sluttresultatet til 4-1.

Lilleberg fikk 17 minutter på isen og tok med seg ett målpoeng i en kamp der Tampa Bay Lightning sanket to poeng hjemme i Amalie Arena.

Les også: Sterk vending ga Zuccarello og Wild seier i Detroit