Ventura klatret etter god avslutning i Mexico

Han innledet søndagen med bogey på 1. hull, men det ble også hans eneste for dagen. Senere radet han opp birdier på 6., 7., 10., 12. og 14. hull, og med fire slag under par for dagen endte han på 11 under totalt.

Da han hadde spilt ferdig, var han på delt 19.-plass.

Ventura innledet turneringen forrykende med en 64-runde torsdag. Så gikk det tråere, og både fredag og lørdag brukte han 71 slag.

Det betyr likevel at han ikke hadde en eneste runde over par.

Det er kamp om seieren mellom flere spillere. Brian Campbell fra USA og sørafrikanske Aldrich Potgieter er begge 19 under par med to hull igjen å spille.