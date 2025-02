Vellykket skulderoperasjon for Kilde: – Målet er et sterkt comeback

Det får NTB opplyst av Norges Skiforbund, som også har lagt ut en pressemelding på sitt nettsted.

– Kirurgene har gjort sitt, og de er svært fornøyde med operasjonen. Jeg har ventet lenge på dette og kjenner en enorm motivasjon. Først venter full rehabilitering. På grunn av den tidligere bakterieinfeksjonen krever det litt ekstra denne gangen, men målet er et sterkt comeback, sier Kilde.

Han la søndag kveld ut en melding på Instagram der han gratulerer kjæresten Mikaela Shiffrin med hennes historiske 100. verdenscupseier samme dag.

– Beklager, Mikaela. Jeg vet at du hater snakk om at du er GOAT (tidenes største), men noen ganger må mannen din få lov til å skryte. Jeg er så stolt av deg, og lykke til for den som våger å jage den rekorden, skrev han blant annet.

– Jeg så på fra en sykehusseng rett etter en planlagt skulderoperasjon som forhåpentlig blir min siste.

Ny operasjon

Kilde fikk hard medfart da han kjørte ut og havnet i sikkerhetsnettet under utforrennet i Wengen i januar i fjor. 32-åringen pådro seg en alvorlig skade i skulderen og fikk et dypt kutt i leggen.

I fjor sommer var han tilbake på ski, men en infeksjon i den opererte skulderen har bidratt til flere tilbakefall.

Lørdag var han inne til den avgjørende skulderoperasjonen, hvor ankerfestet til to muskler – infraspinatus og supraspinatus – skulle få et felles feste.

– Jeg er spent og kjenner på at dette er en operasjon som er ganske omfattende. Men det gjør meg både glad og motivert at det er mulig å gjøre noe i det hele tatt. Nå har jeg fokus på at dette er et steg riktig retning. Jeg begynner å bli lei av å vente, sa Kilde til VG før operasjonen.

Tre måneder

Han ble operert av Sepp Braun og to andre kirurger ved Privatklinik Hochrum i Innsbruck. Etter inngrepet venter nå tre måneder med antibiotikabehandling.

– Skulderskaden er nå ferdig behandlet, og vi legger til rette for en optimal rehabiliteringsperiode. Slik situasjonen er nå, forventer vi at Aleksander står på startstreken neste sesong, sier landslagslege Trond Floberghagen.

Kilde har allerede en stor karriere bak seg. Han vant verdenscupen sammenlagt i 2019/20. Fartskjøreren står også med to VM-sølv fra 2023. I OL i Kina fikk han med seg sølv og bronse.

Siden i fjor høst har Kilde blant annet fått tiden til å gå med studier, et åtte ukers kurs i regi av London School of Economics. Temaet er eiendomsøkonomi og finanser.

