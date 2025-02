Strømsheim vant helnorsk VM-duell foran Lægreid og Thingnes Bø: – Perfekt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg sa at stafetten var det morsomste løpet jeg har gått. Men dette var enda bedre. Det var et perfekt løp, sa Strømsheim til NRK om sitt første individuelle VM-gull.

27-åringen hadde bare minutter før det knust både lagkamerat og landsmann Lægreid, og selveste VM-kongen Thingnes Bø.

– Jeg fikk et veldig billig løp. Jeg skjøt godt og kunne spare mye krefter, sa han.

Feilfrie serier på siste skyting la opp til en dramatisk spurtduell mellom Lægreid og Strømsheim. Litt lenger bak lå Thingnes Bø, som tok sikte på sin 24. gullmedalje i sitt siste VM-renn.

Til slutt var det Strømsheim som dro ifra og gikk først i mål etter et monsterrykk mot slutten. Lægreid holdt unna for Thingnes Bø og gikk inn til sølv.

– Jeg hadde ikke noe å svare med da Endre gikk. Da tenkte jeg at jeg bare ikke måtte la Campbell (Wright) og Johannes ta meg igjen, sa Lægreid til NRK.

Han er fornøyd med 2.-plassen.

– Det var et morsomt løp. Jeg slo Johannes i spurten, så det var en moro dag, la han til.

– Kommer til å savne det

Thingnes Bø, som tidligere i mesterskapet ble den mestvinnende skiskytteren i VM-historien, måtte ta til takke med 3.-plass i sitt siste mesterskapsrenn.

Fire bom, hvorav to av dem kom på tredje skyting, har mye av skylden for det.

– Det kunne jeg holdt meg for god for. Det var ingen grunn til å bomme to der, sa han til NRK.

– Jeg var aldri med å kjempe om gullet, og da er medalje en fin måte å tre av mesterskapskarrieren min, la han til.

Rennet var Thingnes Bøs siste i VM-sammenheng, noe han selv innrømmer at han kommer til å savne.

– Jeg merket det på oppvarmingen at det var mitt siste. Jeg kommer til å savne mesterskapsnerver, medaljer og det å skyte om noe gjevt. Jeg kommer til å savne det masse, sa han.

Flere bom på første

Flere av de store favorittene skjøt bom på første skyting. Begge Bø-brødrene røk på hver sin bom, mens Vebjørn Sørum skjøt en feilfri serie og gikk ut i tet. Gullvinner Strømsheim bommet én.

Thingnes Bø kjempet seg tilbake opp til tetgruppen, men røk på nok en bom på neste skyting. Lægreid, som bommet to på første, skjøt seg tilbake i medaljekampen med null bom.

Franske Émilien Jacquelin og svenske Martin Ponsiluoma dro ifra etter andre skyting, med Sebastian Samuelsson og Thingnes Bø i en jagende gruppe rundt tjue sekunder bak dem.

Både Lægreid og Strømsheim gikk feilfri ut av tredje skyting, mens Jacquelin og Ponsiluoma bommet og åpnet døren for nordmennene.

To bom fra Thingnes Bø satte gullhåpet i fare og ga fordelen til hans landsmenn.

Strømsheim-rykk

På siste skyting gikk Lægreid, Strømsheim og Thingnes Bø ut i teten etter en feilfri serie fra samtlige. Sistnevnte var imidlertid rundt tjue sekunder bak de to ledende nordmennene.

Det var lenge jevnt mellom Lægreid og Strømsheim, men sistnevnte rykket for alvor fra mot slutten for å ta sitt første individuelle VM-gull.

Thingnes Bø forsøkte forgjeves å kjempe seg opp til gullet, og endte til slutt rett bak Lægreid. Amerikanske Campbell Wright ble nummer fire bak Thingnes Bø.

Sørum ble til slutt nummer 14. Tarjei Bø, som også gikk sitt siste VM-renn, ble nummer 18, mens Martin Uldal endte som nummer 21.