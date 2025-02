Maren Kirkeeide vant VM-bronse på fellesstarten – Elvira Öberg tok gullet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I kamp med flere andre ble franske Oceane Michelon for sterk i avslutningskampen om sølvet, men Kirkeeide sikret bronse. Dermed ble det medalje for annen dag på rad for 21-åringen.

– Det var tungt å gå i dag, men jeg følte meg bra i sporet. Jeg hadde så syre som jeg aldri har hatt før opp den siste bakken, så jeg var glad for at vi bare skulle renne inn til mål etter det, sa Kirkeeide til NRK etter målgang.

Fullt hus

Medaljehåpet hang i en tynn tråd for Kirkeeide før siste skyting, ettersom 21-åringen var avhengig av bom fra konkurrentene foran.

Med både bom fra en rekke utfordrere og fullt hus selv, gikk Kirkeeide ut på 2.-plass på siste runde, men med flere andre hakk i hæl i kampen om de siste pallplassene.

Michelon viste muskler og rykket fra Kirkeeide med en snau kilometer før mål, men den norske 21-åringen hadde allerede skaffet luke til resten av utøverne som jaktet medalje.

Elvira Öberg tok et etterlengtet gull søndag. (Heiko Junge/NTB)

Bomskudd

Det ble flust av bomskudd fra flere i feltet på første skyting, deriblant fra Kirkeeide og Tandrevold, som bommet to ganger hver.

De fleste favorittene måtte også belage seg på minst en strafferunde, men tyske Franziska Preuss traff fem blink og fortsatte å treffe på standplass.

Annen skyting gikk derimot feilfritt for de norske håpene, med fulle hus på begge to. Men på tredje skyting ble det en bom på Kirkeeide og to misser på Tandrevold, som hektet 28-åringen av medaljekampen.

– Jeg følte meg skikkelig bra i dag, men dessverre så sliter jeg litt med utstyret og blir glidd ifra hver gang det er glidpartier og det drar jeg litt med meg inn på skytingen, sa Tandrevold til NRK etter målgang.

Tandrevold endte til slutt på 20.-plass, med totalt seks bom. Likevel kunne hun glede seg over medaljen til lagvenninnen.

– Det var skikkelig, skikkelig moro. Det unner jeg henne av hele mitt hjerte. Vi driver med en individuell sport, men det at Maren lykkes i dag tror jeg er noe vi jentene kommer til å felle mange tårer over, sa Tandrevold om lagvenninnens medalje.

Stafettsølv

Lørdag tok de norske skiskytterkvinnene sølv på stafetten, etter en fantastisk sisterunde av Kirkeeide.

Tandrevold fikk det derimot ikke til å stemme på stafetten og 28-åringen har slitt med både hjerteproblemer og svake resultater denne sesongen.

For Kirkeeide har sesongen derimot blitt hennes store gjennombrudd. 21-åringen har kommet på pallen to ganger individuelt denne sesongen, med to andreplasser i Oberhof.