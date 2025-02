Kåffa slapp inn årets første mål – spilte uavgjort mot Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LSK-Hallen (Dagsavisen): Etter to treningsopphold, ett i Tyrkia og det siste nå i Marbella, er KFUM Oslo tilbake i Norge for å fullføre oppkjøringen inn mot den andre sesongen i Eliteserien. Under kyndig ledelse av Thomas Holm, med Johannes Moesgaard på trenerkurs, har Kåffa trent den siste uka på Ekeberg.

Søndag var det duket for ny treningskamp, der Sarpsborg 08 var motstander, og inne i LSK-Hallen var det Kåffa som fikk en pangstart. Allerede før det var spilt to minutter tok KFUM Oslo ledelsen, da Simen Hestnes fluktet et innlegg fra venstrekanten videre inn mot det lengste hjørnet.

Fem minutter senere lå ballen i nettet igjen, da Bjørn Martin Kristensen enkelt kunne trille ballen i mål. Spissen ble imidlertid avvinket for hands, da Sarpsborgs keeper skjøt et tilbakespill opp i underarmen på Kristensen, som gjorde at han fikk kontroll på ballen og satte den i mål. Korrekt annullering.

Kåffa dominerte før pause

Kåffa var det klart beste laget innledningsvis og dominerte det første kvarteret med ballen, og tok Sarpsborg litt på senga med intensiteten i spillet. Den klassiske trillinga bak, og vekslingen mellom å spille inn i midten og ut på de hurtige kantspillerne skapte problemer for Sarpsborg-forsvaret i starten.

Inn mot halvtimen hadde kampen roet seg betraktelig, og det var mye spill på midtbanen. Sarpsborg spilte seg inn i kampen, og hadde et par spede forsøk på kanten og noen langskudd. Uten at de truet Kåffas bunnsolide forsvar, som så langt i år ikke har sluppet inn noen mål.

Fem minutter før pause fosset Obilor Okeke igjennom hele Sarpsborg-laget etter et gunstig brudd inne på Kåffas halvdel. Hurtigtoget prøvde å spille gjennom Johannes Nunez, men skuddet hans gikk via en Sarpsborg-spiller og ut til corner. Flere sjanser ble det ikke, og dermed ledet Kåffa 1-0 til pause.

Årets første baklengs

Kåffa fikk også en meget god mulighet med en gang etter pause, da Johannes Nunez fikk en finfin frisparkmulighet fra 17 meters hold. Kåffa-spissen satte imidlertid forsøket nokså midt på Sarpsborg-keeperen, som ikke hadde problemer med å stoppe det forsøket.

Også det første kvarteret etter pause var det KFUM Oslo som hadde mest ball, og som spilte med god intensitet og dominerte ballinnehavet. Etter timen spilt gjorde så Johannes Moesgaard intet mindre enn seks bytter, og ikke lenge etter kom årets første baklengsmål for Kåffa.

Sarpsborg 08 hadde en god vending på midtbanen og slo ballen ut til høyre. Inn fra motsatt side hadde Sarpsborg-spiss Sveinn Gudjohnson startet på et godt kryssløp og snek seg inn foran Kåffa-forsvaret og bredsidet inn 1-1 med drøye 20 minutter igjen å spille.

Ingen seierherre

Blant spillerne som kom inn, var 14 år gamle Gabriel Rajkovic. Han spilte i Andreas Gundersens drakt, som fortsatt sliter med skade, og kom fra Nordstrand i vinter. Han fikk altså jobben med å erstatte Johannes Nunez på topp for KFUM Oslo i de siste 20 minuttene mot eliteserielaget Sarpsborg.

Begge lagene gikk for seieren i sluttminuttene, der blant annet Yasir Sa’Ad hadde et skuddforsøk som ble greit reddet av Sarpsborgs keeper seks-sju minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å score, og dermed endte det 1-1.

Kåffas neste treningskamp nå er mot Llillestrøm førstkommende fredag. Også det inne i LSK-Hallen.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Sarpsborg – KFUM Oslo 1-1 (0-1)

LSK-Hallen

Mål: 1-0 Simen Hestnes (2.), 1-1 Sveinn Gudjohnsen (67.)

Gule kort: Håkon Hoseth, KFUM Oslo. Menno Koch, Sarpsborg.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Haitam Aleesami (Joachim Prent-Eckbo fra 46.), Mo Lion Njie (Adnan Hadzic fra 63.), Mathias Tønnesen (Amin Nouri fra 63.) – Håkon Hoseth (Yasir Sa’Ad fra 79.), Sverre Sandal (Robin Rasch fra 63.), Simen Hestnes (Niclas Semmen fra 83.), Jonas Hjorth (David Hickson fra 63.) – Obi Okeke (Moussa Njie fra 63.), Johannes Nunez (Gabriel Rajkovic fra 63.), Bjørn Martin Kristensen (Teodor Haltvik fra 46.).

