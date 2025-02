Isak ble tidenes mestscorende svenske i Premier League – Newcastle vendte til seier

Isaks 49. og 50. scoring i Premier League kom da Newcastle gikk fra 0-1 til 4-1 mot Nottingham Forest før pause.

Newcastle hadde allerede vendt til 2-1-ledelse før Isak tegnet seg på scoringslisten. Det første målet kom på et straffespark midt i mål, som gikk inn via hansken til Forest-keeper Matz Sels. Like etter scoret Isak på nytt med et skudd i boksen via et Forest-bein.

Bortelaget reduserte to ganger etter hvilen, men Newcastle halte i land seieren og er nå bare tre poeng bak Nottingham Forest på tabellen.

Nottingham Forest tapte for annen gang etter å ha tatt ledelsen i Premier League denne sesongen. 10. november skjedde det sist, også da mot Newcastle.

Arsenal-legenden Freddie Ljungberg stoppet på 48 scoringer, men 25 år gamle Isak har mulighet til å ende på langt flere enn 50 i løpet av sin karriere.

Kamp om toppscorertittelen

Med to mål søndag har svensken 19 mål denne sesongen og utfordrer blant andre Mohamed Salah og Erling Braut Haaland om toppscorertittelen.

Haaland står også med 19 scoringer og var ikke i troppen til storkampen mot Salah og Liverpool søndag kveld. Det ble klart da lagoppstillingene ble offentliggjort en times tid før kamp.

Haaland er for øvrig Norges nest mestscorende i Premier League-historien, der Ole Gunnar Solskjær fortsatt topper med 91 scoringer. Haaland står med 82 mål i Premier League så langt.

Fire kjappe mål

Selv om det etter hvert skulle dreie seg mest om Isak og Newcastle, var det Nottingham Forest som tok ledelsen etter bare seks minutter søndag.

Callum Hudson-Odoi vant ballen høyt i banen fra Jacob Murphy og satte ballen i mål fra like utenfor 16-meteren. Nick Pope, som var tilbake i Newcastle-buret for første gang siden før nyttår, sto feilplassert og klarte ikke å redde skuddet fra kantspilleren.

Så skulle Newcastle slå voldsomt tilbake. Først utlignet unggutten Lewis Miley, før Jacob Murphy gjorde det godt igjen da han sendte Newcastle i ledelsen nesten umiddelbart etter utligningen.

Så meldte Isak seg på med sine to scoringer og sørget for en solid ledelse inn til pause. Fra Mileys utligning til Isaks 4-1-scoring tok det bare elleve minutter og 49 sekunder.