Haaland ikke med i City-troppen mot Liverpool: – Kroppen er ikke helt perfekt

Nordmannen var verken å finne i startoppstillingen eller blant reservene da kamptroppen ble kjent en time og et kvarter før kampstart.

Haaland satt på benken hele oppgjøret da Manchester City røk ut av mesterligaen mot Real Madrid tidligere i uken.

Før kampen mot Liverpool fortalte Haaland til Viaplay hvordan kroppen føles.

– Kroppen er ikke helt perfekt, såpass ærlig skal jeg være. Jeg har spilt mye, og det er ikke lett. Det er hardt å spille 90 minutter sånn cirka hver tredje dag, men sånn er det, sa Haaland.

Liverpool har for alvor sjanse til å dra ifra i toppen av Premier League, etter at Arsenal snublet med 0-1-tap for West Ham lørdag.

Mohamed Salah har også mulighet til å dra ytterligere fra Haaland på toppscorerlisten i Premier League. Egypteren står med 24 mål så langt, mot Haalands 19 scoringer.