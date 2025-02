Vonde smeller for Graham Hansen: – Kjipt å tape

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er kjipt å tape, men vi føler at vi er på vei. Det var en kul test mot et bra lag, og det var digg å få med seg en god første omgang. Da vet vi at tingene vi gjør på trening fungerer, sa hun til TV 2.

Hun hadde Norges største sjanse da hun i slutten av første omgang testet skuddfoten fra 30 meter og sendte ballen i tverrliggeren helt borte i krysset.

– Hvis det hadde vært motvind så tror jeg faktisk at den hadde gått inn. Den fikk litt ekstra fart i medvinden, sa hun.

Stjernetreff

Norges største stjerne lå nede er par ganger i kampen etter vonde smeller. Før det var spilt fem minutter, ble hun truffet midt i ansiktet av et klareringsspark fra Frankrikes kaptein Sandie Toletti.

– Det var et stjernetreff, men det er sånt som skjer, sa hun.

Etter flere minutters behandling kunne hun spille videre.

I sluttminuttene, da Norge fortvilt jaget utligning, fikk hun også behandling på sidelinja etter en ny smell, men hun kom innpå igjen og fullførte kampen.

Les også: Norges fotballkvinner nær sterkt poeng – tapte knepent i Frankrike

Sveits neste

– Det første 60 minuttene hadde vi bra struktur, men fra 70 og ut slet vi litt. Det var en bra test for vår del. Mål preger fotballkamper, og det ville blitt annerledes om vi hadde scoret på sjansene i første omgang, sa hun til TV 2.

– Nå skal vi restituere, og så er det ny kamp mot Sveits tirsdag.

Det blir et møte med laget som er motstander i EMs åpningskamp i juli.

Les også: Kaptein Hegerberg kaster seg inn i VAR-debatten – stiller seg bak NFF