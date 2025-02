Strand Larsen tilbake i seier mot formsterke Bournemouth – nederlag for Berge og Fulham

Med bare ett tap på sine 13 siste ligakamper, og det mot serieleder Liverpool, stilte Bournemouth som klar favoritt hjemme mot nedrykkskandidat Wolves, som hadde Strand Larsen tilbake i troppen etter skadetrøbbel.

Etter en halvtime ble Illja Zabarnyj direkte utvist for Bournemouth etter en stygg takling, noe Wolves dro nytte av. Kort tid senere sendte Matheus Cunha bortelaget i føringen, og det ble kampens eneste mål.

Strand Larsen kom innpå til pause og fikk spilletid for første gang siden han måtte ut med skade mot Arsenal 25. januar.

Sander Berge spilte fra start for Fulham, men ble byttet ut etter en knapp time da byrival Crystal Palace tok med seg alle de tre poengene fra Craven Cottage. Et selvmål av Joachim Andersen og et knallskudd fra Daniel Muñoz sørget for 2-0 til Palace.

Tottenham slet tidlig mot Ipswich, men vant til slutt klart med 4-1 og sikret seier for annen kamp på rad i ligaen, etter 1-0-seieren mot Manchester United sist.

Marerittsesongen fortsetter for Southampton, som tapte 0-4 hjemme for Brighton.









(©NTB)