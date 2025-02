Sterk vending ga Zuccarello og Wild seier i Detroit

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wild lå under 1-3 vel halvveis i siste periode, men Matt Boldy skapte ny spenning med sitt reduseringsmål. 1.31 minutt før full tid utlignet Marcus Foligno da Wild hadde tatt ut keeper og spilte med seks utespillere.

I forlegningen så det mørkt ut av Marco Rossi pådro seg to minutter utvisning for hooking, men laget tettet igjen i undertall, og østerrikeren ble matchvinner sekunder etter at han kom inn på isen igjen.

Joel Eriksson Ek brøt en Red Wings-pasning i egen sone og sendte Rossi på kontring. Alene med keeper fikk han ikke til avslutningen som han ville, men pucken gled likevel over mållinja bak en hjelpeløs keeper Cam Talbot.

Zuccarello var på isen da Wild reduserte til 1-2 i et overtallsspill i midtperioden og ved 3-3-målet i sluttminuttene, men han var ikke direkte involvert i scoringene. Nordmannen spilte 22.29 minutter.

Ved 3-3-målet hadde Zuccarello tatt plass inne i målgården da Rossi hadde pucken bak målet. Pasningen gikk til Foligno, som skjøt fra spiss vinkel via keeper og inn.

Wild er på tredjeplass i sin avdeling, en plassering som vil garantere sluttspillplass om den forsvares til sesongslutt.