Guardiola slår skadealarm: – Kommer til å bli verre og verre

Skadeproblematikken ble tema da Guardiola holdt pressekonferanse foran storkampen mot Liverpool i Premier League. City har hatt usedvanlig mange skader denne sesongen og har særlig slitt med at lagets kanskje viktigste spiller – midtbanestjernen Rodri – røk korsbåndet i september.

Nettopp korsbåndskader har man sett mange av i Premier League i det siste. Bare siden nyttår har sju spillere fått den kompliserte kneskaden som normalt holder en borte fra fotballbanen i om lag et år.

Guardiola påpekte også at frekvensen av andre skader som krever operasjoner og relativt lang rehabiliteringstid, har økt. Nylig ble det klart at midtstopperen Manuel Akanji må opereres i låret, og kollega John Stones kan stå overfor det samme.

Skeptisk

– Så mange lag trenger operasjoner i musklene. Noe er på gang, ikke bare med oss. Se på Spurs, se på Arsenal og andre lag dette skjer med, sier han og fortsetter:

– Vi har snakket om dette i mange år, det er for mange kamper. Over 50 kamper i sesongen, det er for mange for spillerne. Kroppen tåler det ikke. Det kommer til å bli verre og verre. Og hvem vet hva som skjer i framtiden.

Spanjolen har flere ganger vært kritisk til den stadige utvidelsen av fotballkalenderen med blant annet flere mesterligakamper og et nytt format i klubb-VM.

Hardere

Nevnte Rodri spilte 63 kamper for klubb- og landslag sist sesong og rundet av med EM-gull for Spania. Vel to måneder senere røk han korsbåndet, bare dager etter å ha advart om at City-spillerne vurderte å streike på grunn av det tette kampprogrammet.

At det er blitt tøffere å være toppspiller i fotballen, bekreftes av kirurgen Ramon Cugat, som flere ganger har operert Guardiolas spillere. Han påpeker overfor BBC at det ikke bare er flere kamper og hardere trening, men at intensiteten i toppfotballen har økt.

– Fotballen blir en stadig mer atletisk idrett. Antallet sprinter, fartssenkninger, hopp og kontaktpunkter øker for hver sesong. Det gjør sporten mer attraktiv for fansen, men innebærer også en større risiko for skader for dem som driver med den, sier Cugat.

