Grorud snudde til seier etter Kjelsås’ sjokkåpning

Tradisjonen tro skal Kjelsås og Grorud møte hverandre i årets PostNord-liga, og lørdag målte lagene krefter i LSK-Hallen en drøy måned før seriestart. Lagene har utviklet en liten rivalisering de siste årene, som toppet seg i fjor, da Kjelsås ledet 3-0 på hjemmebane, før Grorud snudde og vant 4-3 på overtid.

Inne i LSK-Hallen var det Kjelsås som åpnet best, og scoret allerede etter 40 sekunder. De hvitkledde fra Oslos tak hadde også ballen mest innledningsvis etter sjokkstarten, før det jevnet seg litt mer ut etter hvert som begge lag kom seg litt mer inn i kampen.

Like før kvarteret spilt kom Groruds utligning etter et glimrende angrep. Abel Tjomsland plukket opp ballen like utenfor 16-meteren etter en hodeduell som Grorud vant, og spilte en nydelig ball gjennom til Simen Beck som hadde gått på et fint løp. Kapteinen tok med seg ballen og satte den ned i det lengste hjørnet, utagbart for Kjelsås nye keeper Magnus Stær-Jensen, som ble hentet fra Vålerenga tidligere i uka.

Grorud snudde kampen

Ut over scoringene var det ikke veldig mye som skjedde i LSK-Hallen den første halvtimen, da begge lagene trillet ball og prøvde å finne åpninger. Grorud hadde kanskje et lite spillemessig overtak den første halvtimen, og hadde ballen mest, men slet med å skape noe mot et godt og organisert Kjelsås-forsvar.

Ti minutter før slutt vartet Grorud opp med nok et glimrende angrep, etter en strålende vending bak i banen fra Casper Fjeld som satte opp Otman Khris. Han slapp ballen til William Silfver-Ramage som kom på overlapp og slo ballen inn til Simen Hammershaug som gikk ned i feltet. Dommer blåste ikke, og Luka Fajfric tvang Stær-Jensen til å gjøre en god redning, før det ble blåst for offside.

Seks-sju minutter før pause snudde Grorud kampen, etter et brudd på midtbanen. Ballen ble slått raskt i bakrom på Luka Fajfric, som rakk ballen før Stær-Jensen, og tok den forbi keeperen. Før han rakk å sette ballen i mål, prøvde Simen Olafsen seg på en takling, som gjorde at ballen gikk i mål via Fajfric sin fot.

Grorud best etter pause

Der Kjelsås sjokkåpnet i første omgang, var det Grorud som kom best ut etter pausen. Først var det Fajfric som headet ballen i en bue over Stær-Jensen, bare for å se at Simen Olafsen reddet på streken. Like etter måtte Stær-Jensen i aksjon igjen da Simen Hammershaug fikk fyrt avgårde et rapt skudd.

Fajfric fortsatte å herje med Kjelsås’ forsvar, og fikk ballen videre til Pozo. Han tvang fram nok en god redning fra Stær-Jensen, og den påfølgende corneren ble stusset ut til innkast, før Grorud startet nok et angrep som gikk ut til ny corner. Den fikk Stær-Jensen slått unna, men Grorud var klart best det første kvarteret etter pause.

Etter rundt timen spilt fikk Kjelsås spilt seg litt mer inn i oppgjøret, selv om Grorud fortsatt hadde mest ball. Eivind Kampens menn slet med å skape noe etter det tidlige målet, og Grorud hadde ganske god kontroll på kampen på dette tidspunktet.

Aslaksrud i tverrligger

Den siste halve timen skjedde det egentlig fint lite. Grorud fikk en god overgangsmulighet med sånn 10-12 minutter igjen som de burde utnyttet bedre, da skuddet gikk høyt over. Fem minutter før slutt fikk Jens Bonde Aslaksrud foten på ballen etter en duell inne i feltet, og smalt ballen i tverrligger og ut.

Kjelsås klarte ikke å komme med en skikkelig sluttspurt etter det, og da klarte Grorud å kontrollere inn kampen. Flere sjanser ble det nemlig ikke, slik at Grorud gikk seirende ut av prestisjeduellen inne i LSK-Hallen med en 2-1-seier etter at de snudde kampen.

Kjelsås møter nå Hønefoss borte på AKA Arena 8. mars klokka 13.00, mens Grorud spiller sin neste treningskamp lørdag 1. mars 12.00 mot Raufoss inne i Raufosshallen.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Kjelsås – Grorud 1-2 (1-2)

LSK-Hallen

Mål: 1-0 (1.) 1-1 Simen Beck (13.), 1-2 Luka Fajfric (39.)

Kjelsås: Magnus Stær-Jensen – Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Sigurd Martinussen, Jacob Cleve Broch – Ahmad Abbas, Leo Bech Hermansen, Ayub Ibrahim Mahammed, Kebba Lamin, Jens Bonde Aslaksrud, Patrick Askengren.

Grorud: Lars Kvarekvål – William Silfver-Ramage (Mathusan Sandrakumar fra 46.), Bendik Brevik, Sebastian Pop, Casper Fjeld – Willian Pozo (Emil Kalnæs fra 71.), Simen Beck (Herman Etholm fra 71.), Abel Tjomsland, Otman Khris – Luka Fajfric (Andreas Victorio fra 58.), Simen Hammershaug.

