Kirkeeide sikret norsk sølv etter superetappe – Frankrike med suveren stafettseier

Stafetten åpnet godt for Norge, før Ingrid Landmark Tandrevold slet stort på andre etappe. Men med sterke etapper fra både Ragnhild Femsteinevik og Kirkeeide, kunne Norge juble for sølv foran svenskene på bronseplass.

– Det var veldig kult, sa Kirkeeide til NRK om å gå inn til sølv på ankeretappen, før hun meddelte at hun var ganske nervøs før start, etter at NRKs kommentatorer hadde hevdet at hun ikke hadde nerver.

Det kunne se slik ut på siste etappe for Norge, der Kirkeeide gikk ut på 5.-plass, med omtrent 20 sekunder opp til Slovenia og Sverige på medaljeplassene. Etter en knallsterk etappe ble det et klart sølv for Kirkeeide og Norge.

Norge kunne juble for sølv på skiskytterstafetten i VM i Lenzerheide. (Franck Fife/AFP)

For Frankrike i front ble det egentlig aldri spenning rundt om det skulle bli gull eller ikke. Den største dramatikken utspant seg rett før mål, da tribunegjerdet falt ned rett foran Julia Simon, da den franske ankerkvinnen ga «high-five» med tilskuerne på oppløpet.

Tandrevold misset

Karoline Knotten ga Norge en pangstart med 2.-plass ved første veksling etter å ha skutt ti strake blinkskudd. Likevel var det 32 sekunder opp til Frankrike som også skjøt feilfritt.

Tandrevold fikk langt større problemer på 2. etappe og trengte to ekstraskudd på liggende skyting, før det ble en strafferunde på stående skyting.

– Det var vanskelig. Jeg prøver virkelig alt jeg kan for meg og for de andre å få ned blinkene, men når beina begynner å riste som de gjør, så er det veldig vanskelig, sa Tandrevold til NRK like før Kirkeeide ordnet medalje.

Sølvfeiring

Med nesten to minutt opp til ledende Frankrike halvveis, var håpet om VM-gull nærmest vekk. Sjansen på medalje økte derimot etter en sterk tredje etappe fra Ragnhild Femsteinevik, som bare trengte to ekstraskudd.

Kirkeeide gjorde det enda sterkere og dro nytte av svak skyting fra Elvira Öberg og Sverige. Det ble med ett ekstraskudd totalt for 21 år gamle Kirkeeide.

Herrenes skiskytterstafett går av stabelen kl. 15.05 lørdag. Endre Strømsheim, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid stiller for Norge.

