Fernandes og Ugarte reddet uavgjort for Manchester United

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med Sir Alex Ferguson på plass på tribunen tok United sitt første poeng 1-0-seieren borte mot Fulham 26. januar.

Den svake rekken har ført til at United ligger helt nede på 15.-plass på tabellen. Det er fremdeles ikke stor fare for plassen i ligaen ettersom det skiller 13 poeng ned til Ipswich på nedrykksplass.

Bruno Fernandes og Manuel Ugarte ble heltene som reddet poeng i sluttminuttene for gjestene. I første omgang sikret Beto og Abdoulaye Doucouré tomålsledelse til pause.

Everton er på sin side i knallform etter at David Moyes returnerte som trener for klubben og står med fire seire og to uavgjort på sine seks siste seriekamper.

Moyes' menn fikk en fantastisk start på kampen da Beto banket vertene i ledelsen etter bare 19 minutter. Scoringen kom etter litt klabb og babb etter en corner, men da ballen endte hos 27-åringen, var han kontant i sin avslutning.

Spissen forlenget dermed rekken sin til fire strake kamper med scoring.

– Klasseforskjell

Vondt ble til verre for Ruben Amorim & co. da Abdoulaye Doucouré doblet ledelsen på hodet bare 14 minutter senere.

– Det har vært klasseforskjell på lagene. Det er ikke blendende, men likevel er det klasseforskjell i det tempoet de har i både forsvarsspill og angrepsspill, konkluderte Nils Johan Semb rett før pause.

Lars Tjærnås var heller ikke imponert over det United hadde vist de første 45 minuttene.

«David Moyes brukte ca. 3 timer på å gjøre Everton bedre. Amorim har brukt 3 måneder – og klart å gjøre et dårlig lag enda dårligere. De 45 min til Man Utd så langt er alt et lag IKKE skal være» skrev han på X i pausen.

Reddet poeng

Med 20 minutter igjen på klokken skapte Bruno Fernandes spenning i kampen igjen da han banket i det lengste hjørnet.

– Det er en klassescoring, utbrøt Semb.

Ti minutter senere var lagene likt igjen da Manuel Ugarte klinte inn utligningen fra utenfor 16-meteren.

På overtid fikk Everton en straffe, men det ble annullert etter en VAR-sjekk.

Onsdag tar United imot Ipswich på Old Trafford, mens Everton skal opp mot Brentford på bortebane.