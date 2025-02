Drømmepunktum for Bø-brødrene med gullstafett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Glimrende norsk skyting og en langrennsfart ingen kunne måle seg med, gjorde at Johannes Thingnes Bø fikk en komfortabel avslutning på sin stafettkarriere i VM-sammenheng.

Med to feilfrie serier fra Thingnes Bø vant Norge med overlegen margin.

– Veldig fornøyd med hvordan vi har gjort det, vi har vært hakket bedre enn franskmennene og lagt press på dem. Det er akkurat sånn vi vil ha det Jeg vil si at Norge er tilbake, sa Sturla Holm Lægreid til NRK før Norges siste skyting.

Gratulert av Frankrike på sisterunden

Etter suverene Norge var det Frankrike som tok sølvet.

Det skilte så mye mellom lagene at franske Quentin Fillon Maillet stoppet for å gratulere Thingnes Bø da de møttes på sisterunden.

Tysklands herrer var i ekstase etter at de sikret seg en etterlengtet bronsemedalje på stafetten.

For de regjerende verdensmesterne Sverige ble det en tung dag med fjerdeplass, nesten to minutter bak triumferende Norge.

VM i skiskyting 2025 Johannes Thingnes Bø har fått flagget på sisteetappen. (Heiko Junge/NTB)

Luke fra start

Endre Strømsheim erstattet Norges vante startmann Vetle Sjåstad Christiansen. Han grep muligheten med begge hender, og etter kun to ekstraskudd på sin liggende skyting sendte han Tarjei Bø ut i ensom majestet, foran Frankrike.

– Jeg fikk et perfekt utgangspunkt fra Endre og prøvde å ta vare på det så godt jeg kunne, sa Bø til NRK etter sin etappe.

Han fortsatte den norske knallstarten med å øke forspranget til Frankrike, samtidig som distansen til de andre nasjonene mer enn doblet seg

Med den ferske verdensmester på normaldistansen, halvt norske Éric Perrot, jagende bak seg, skulle Sturla Holm Lægreid få jobbe med å forsvare ledelsen på 26 sekunder.

Suveren avslutning

Lægreid gikk en fantometappe og brukte ikke et eneste ekstraskudd på tredje etappe. Dermed gjorde han mer enn å forsvare sin ledelse, han økte luken til Frankrike med 20 nye sekunder.

46 sekunder foran Frankrike gikk Johannes Thingnes Bø ut på sin siste VM-etappe i karrieren. Stryningen satte i gang i et forrykende tempo. Til første skyting hadde Norge en luke på minuttet ned til franske Quentin Fillon Maillet.

Nordmannen så seg aldri tilbake, og Norge knuste Frankrike.

Etter et relativt blekt norsk mesterskap hvor Johannes Thingnes Bø har stått for de to eneste norske gullene, ble gullet på herrestafetten en gledelig opptur i VMs siste helg.

