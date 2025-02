Dansk dynamitt skaper dynamikk i Vålerenga

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Viking var med i sølvkampen i Eliteserien helt til siste serierunde i fjor, men måtte nøye seg med bronse. Vålerenga vant som kjent OBOS-ligaen med klar margin.

Hvordan er styrkeforholdet fem uker før seriestart? Fordel VIF. For det var Vålerenga som skapte flest sjanser og, ikke minst, vant lørdagens treningskamp på naturgresset i solfylte Marbella.

Viking sliter med mange skader og man skal ikke konkludere etter en slik kamp. Men vi likte Vålerengas varierte press og gode bevegelser offensivt. 20 minutter før slutt ble hele laget skiftet ut. Slik er det i treningskamper.

Lagets danske trio, lørdagens målscorere Muamer Brajanac og Elias Sørensen, samt midtbanemann Carl Lange bringer ny kreativitet inn i dette mannskapet. Også Lange kunne blitt målscorer i denne kampen hvis han hadde lagt igjen ryggsekken hjemme i Oslo.

To av dem var i VIF også i fjor, mens Elias Sørensen utfyller dem med sin fotballforståelse. Vi skal ikke undervurdere den danske påvirkningen.

Vålerengas ledermål var av det originale slaget. Det er ikke ofte ballen går 20 meter opp i lufta før den ender i nettet. Men etter 35 minutter tok Muamer Brajanac et smart valg. En klarering fra Viking-keeper Aksel Bergsvik tok Brajanac på volley med venstrebeinet på 25 meters hold, sendte ballen som en høy lobb mot det tomme målet der Vikings nye stopper (fra Lillestrøm) Martin Roseth prøvde å heade ballen ut med det resultat at den gikk i nettet.

Noen ville notert det som selvmål. Men vi gir den til Brajanac fordi hans skudd ble helt avgjørende.

Dyktige i presset

Før dette var det VIF som kom best i gang og Henrik Bjørdal fikk av gårde det første skuddet på mål etter 46 sekunder.

Viking hadde to målsjanser i omgangen, den største ved et hardt skudd fra Joe Bell som VIF-keeper Magnus Sjøeng fikk slått opp i tverrligger og ut til corner.

Etter VIFs ettmålsledelse ved pause prøvde Viking på seg en offensiv og lyktes med det. Joe Bell tok den klassiske skuddfinta, sendte Henrik Bjørdal sidelengs ut og banket inn utligningen åtte minutter etter pause.

Lekne lagkamerater

Men Vålerengas dansker svarte umiddelbart. Et flott angrep, der også Henrik Bjørdal var involvert, endte med at Elias Sørensen fikk avsluttet fra kort hold.

Bare to minutter senere var en aktiv Magnus Riisnæs sentral med sitt løp. Overlegget sendte Elias Sørensen videre til sin landsmann og Brajanec kunne sette sitt andre mål for dagen fra nært hold.

Smart og uselvisk spill fra Sørensen, men vi må berømme oppspillet fra Magnus Riisnæs som var svært aktiv på Vålerengas høyreside.

Skadet på oppvarming

Kevin Tshiembe skulle etter planen debutere fra start som midtstopper i denne kampen, men under oppvarmingen kjente han strekk-tendenser og overlot plassen til Aaron Kiil Olsen. VIF-forsvaret ble satt overraskende sjelden under press i denne kampen.

Tjue minutter før slutt ble som nevnt alle de hvitkledde skiftet ut og det var i hvert fall hyggelig å konstatere at Filip Thorvaldsen er i gang igjen etter skade. Også de nigerianske prøvespillerne fikk sine minutter. Viking fullførte med stort sett samme mannskap slik at Viking i praksis møtte to forskjellige VIF-lag.

Rett før slutt fikk Vålerengas prøvespiller Oscar Ogu sitt andre gule kort og måtte gå i garderoben.

Viking avsluttet sin treningsleir i Spania med denne kampen, mens Vålerenga har knapt begynt. Med denne seieren står laget med fire strake seirer i treningskampene. I Marbella skal de møte Hafnarfjördur i andre kamp mandag.

Da er det bare å telle ned til søndag 30. mars når Vålerenga og Viking møtes igjen til serieåpningen klokka 14.30 på Intility Arena.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Viking – Vålerenga 1–3 (0–1)

Marbella Football Center:

Mål: 0–1 Muamer Brajanac (35), 1–1 Joe Bell (53), 1–2 Elias Sørensen (56), 1–3 Muamer Brajanac (58).

Gule kort: Zlatko Tripic, Martin Roseth, Viking, Elias Hagen, Oscar Otu, VIF.

Rødt kort (to gule): Oscar Otu, VIF.

VIF spilte slik i 70 minutter: Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl, Noah Pallas – Henrik Bjørdal, Brice Ambina, Carl Lange – Magnus Riisnæs, Muamer Brajanac, Elias Sørensen.

De siste 20 minuttene ble alle utespillerne byttet ut. Inn med Jesper Renshusløkken, Aleksander Hammer Kjelsen, Elias Hagen, Petter Strand, Mees Rijks, Filip Thorvaldsen, Oscar Otu, Meliga Promise, Obasi Onyebuci.

