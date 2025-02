Skiskytterne tar opp kampen med Tour de Ski – lanserer jule- og nyttårsrenn

Fredag la IBU fram planen for årene 2026 til 2030, og den største nyvinningen er at det i to av sesongene blir konkurranser i romjuls- og nyttårsperioden. Det har ikke vært vanlig.

Både i 2026/27 og 2028/29 blir det todagersarrangementer i slovenske Pokljuka i samme periode som langrennsløperne konkurrerer i prestisjetunge Tour de Ski. IBU forklarer dette blant annet med at folks engasjement for vintersport er på topp akkurat i den perioden.

Foreløpig er datoene 31. desember til 3. januar i 2026/27, samt 28.-31. desember i 2028, satt av.

Samtidig er det klart at utøverne får ta tidligere juleferie i de sesongene det blir romjuls-/nyttårsrenn i Pokljuka.

– For å ivareta utøvernes velferd og opprettholde antallet konkurransedager, vil introduksjonen av dette todagersarrangementet bli kompensert med at man fjerner åpningshelgen i november. Etter konsultasjoner med utøvere lag er det også bestemt at pausene på to uker i desember vil også bli respektert for å sikre nødvendig tid til hvile, restitusjon og trening, uttaler IBU.

Også skihoppernes tysk-østerrikske hoppuke arrangeres i romjuls- og nyttårsperioden.

Oberhof «flyttes»

Det er også andre endringer på skiskytterkalenderen for de fire sesongene som følger etter 2026-OL. Blant annet flyttes verdenscuphelgen i tyske Oberhof fra starten av januar til februar/mars for å sikre bedre værforhold der.

– Vi er glade for å kunne bekrefte arrangørene våre for de neste fire sesongene og gi utøvere, fans, kringkastere og partnere trygghet for fantastiske konkurranser i årene som kommer, sier IBU-president Olle Dahlin.

VM-vertene for de neste tre mesterskapene er som kjent Otepää (2027), Hochfilzen (2028) og Oslo (2029). Deretter kommer vinter-OL i Annecy i 2030.

Norske VM-datoer klare

I den nye planen bekreftes også datoene for VM i Holmenkollen i februar 2029. Der har IBU satt av 5. til 18. februar, som betyr at mesterskapet avsluttes søndag 18. februar.

I den aktuelle sesongen vil utøverne dra direkte til Oberhof etter VM, mens de får en pause etter den tyske verdenscuphelgen.

Holmenkollen blir for øvrig arrangør av verdenscupavslutningen i både 2026/27, 2027/28 og 2029/30.

– At IBU velger å satse på Holmenkollen til finalen forteller oss at Oslo er en foretrukken arrangørarena som nyter høy tillit. Dette skal vi forvalte på best mulig måte, og det innebærer at vi stadig tenker innovativt, er i utvikling og sørger for at både anlegg og rammene rundt tilfredsstiller gjeldende krav, sier generalsekretær Morten Djupvik i Norges Skiskytterforbund.

