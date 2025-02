Preget Shiffrin i storslalåm-comebacket – nesten tre sekunder bak i Italia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da den amerikanske stjernen kom i mål i OL-løypene i Sestriere var hun 2,89 sekunder bak ledende Alice Robinson fra New Zealand.

Shiffrin kjørte ikke storslalåm i VM i Østerrike. Da følte hun seg ennå ikke mentalt klar for disiplinen etter det stygge fallet i USA i november i fjor. Shiffrin fortalte at hun slet med posttraumatisk stress.

I et innlegg på Instagram torsdag kveld erklærte hun seg imidlertid frisk nok psykisk til at hun kjøre storslalåm igjen for første gang etter comebacket.

– Jeg vil takke mine lagkamerater for at de har hjulpet meg å få hodet på plass igjen. De har fått meg til å innse at den eneste veien tilbake er gjennom å prøve. Jeg føler meg ennå ikke helt som meg selv, men jeg føler meg nok som meg selv til å kjøre, skrev Shiffrin.

Thea Louise Stjernesund er plassert på 5.-plass med 1,07 sekunder opp til teten at tolv kjørere har vært utfor i Sestriere fredag.

Fredagens renn i Sestriere var et erstatningsrenn for det som ble avlyst i Mont Tremblant tidligere i sesongen.

